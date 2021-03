Real Madrid : Benzema fait encore une fois forte impression

Publié le 17 mars 2021 à 11:45

Le Real Madrid s'est qualifié, trois ans après, pour les quarts de finale de la Ligue des champions en sortant l'Atalanta Bergame grâce à des victoires à l'aller en Italie (1-0) et au retour en Espagne (3-1). Sérieux et appliqués, les joueurs de Zinédine Zidane ont encore une fois pu compter sur un Karim Benzema des grands soirs. L'ancien Lyonnais est désormais le cinquième meilleur buteur de l'histoire en C1 avec 70 buts, dont 58 avec le Real et le reste du côté de l'Olympique Lyonnais. Une bénédiction pour le coach français.

Un Benzema record envoie le Real en quarts de la C1

Zinédine Zidane ne pouvait que se réjouir le performance de Karim Benzema, à nouveau buteur mardi contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions : "Karim Benzema, depuis qu'il est là, il ne fait que progresser et on ne sait pas quand il va s'arrêter, s'est encore étonné le technicien marseillais. Je ne parle même pas de son but, c'est surtout dans le jeu qu'il est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de maîtriser le ballon comme il le fait, de faire jouer aussi bien les autres et surtout de ne presque jamais perdre le ballon. Et en plus, il est efficace. (Haaland, Mbappé ou Cristiano la saison prochaine ?) Pour le moment, on a Benzema et on en profite (sourire) !"

Pour Fred Hermel, journaliste pour L'Equipe et RMC, "Karim Benzema est un joueur complet, dans la plénitude de son âge et de son football". "Je crois qu’il n’en a plus rien à faire des critiques, il a fait sa carrière et ce qu’on pense de lui il s’en fout. C’est un bonheur de le voir jouer. Benzema a toujours fait très attention à sa forme, à ce qu’il mangeait, à une époque il avait une plus forte masse musculaire, mais il s’est mis au gainage, mais tous les jours il bosse comme un malade. Il fait comme Cristiano Ronaldo pour être à ce niveau", a révélé le journaliste.

Un doublé en vue pour le Real Madrid ?

Avec ses récentes performances, le Real Madrid vise haut en cette fin de saison, avec un possible doublé championnat-Ligue des champions toujours envisageable. "Oui, on va essayer !, a lâché Zidane. Pourquoi ce serait impossible ? On est là pour ça. On va batailler, on est toujours en vie dans les deux compétitions. Aujourd'hui, il faut savourer, pas seulement les buts, mais tout le jeu qu'on a produit. On n'a pas baissé la garde et quand on est comme ça, quand on sait que chaque ballon est important, on est très difficiles à battre. Quand tu prépares quelque chose avec les joueurs à l'entraînement et que ça se retranscrit comme ça en match, tu peux être content."













Par Matthieu