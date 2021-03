Tottenham : Pour José Mourinho, son équipe des Spurs se meurt

Publié le 19 mars 2021 à 10:15

Les Spurs de Tottenham ont subi un véritable camouflet en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. Vainqueurs à l'aller de deux buts (2-0), les joueurs de José Mourinho se sont inclinés sur la pelouse du Dinamo Zagreb et ont été éliminés en prolongation (3-0 ap). Auteur d'un triplé, Mislav Orsic a été le bourreau des Londoniens et a provoqué à la fois colère et admiration chez le choach pourtugais de Tottenham. Ce dernier a poussé un sacré coup de gueule en conférence de presse d'après match, quelques jours seulement après avoir perdu le derby du Nord de Londres contre Arsenal (1-2).

L'exploit du Dinamo Zagreb face à Tottenham

L'exploit du Dinamo Zagreb aurait mérité un stade plein et des supporters en folie dans les tribunes. C'est malheureusement sans véritable public que les Croates se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa, une première pour le club, contre le Tottenham de José Mourinho. "Nos adversaires ont laissé de la sueur, de l'énergie, du sang. À la fin, ils ont même lâché des larmes de bonheur. Ils ont été très humbles et engagés. Je dois les féliciter, a reconnu le technicien lusitanien en conférence de presse. De l'autre côté, mon équipe - je répète, mon équipe - n'avait pas l'air de jouer un match important. Si pour l'un d'entre eux ce n'est pas important, pour moi ça l'est."

Mourinho s'excuse auprès des supporters

Et nul doute que quelques joueurs de Tottenham vont prendre un savon. "Je suis déçu par la différence d'attitude d'une équipe à l'autre. Je suis désolé que mon équipe soit celle qui n'a pas apporté au match non seulement les bases du football mais aussi les bases de la vie, c'est-à-dire respecter notre travail et tout donner. Je ne peux que m'excuser auprès des supporters de Tottenham. J'espère qu'ils ressentent la même chose que moi. Aujourd'hui, c'est vivre ou mourir et, en ce moment, nous mourons." Éliminés des compétitions européennes, les Spurs n'ont plus que la Premier League sur laquelle vraiment se concentrer. Actuellement, Tottenham n'est que huitième du championnat anglais, à six points de Chelsea, premier détenteur d'une place pour la Ligue des champions.













Par Matthieu