ASSE : Un défaut des Stéphanois dévoilé avant l'AS Monaco

Pape Abou Cissé a ressorti un gros défaut de l’ASSE avant la venue de l’AS Monaco à Saint-Étienne, vendredi soir, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1.

ASSE : Pape Cissé pointe l'inefficacité des Verts

Recrue hivernale de l’ASSE, Pape Abou Cissé a pris progressivement ses marques dans la défense stéphanoise. Au fil des matchs, il s’est imposé dans l’équipe de Claude Puel. Il était d’ailleurs l’un des acteurs de la victoire (1-0) des Verts sur Angers SCO, au stade Raymond Kopa, samedi dernier. Face à l’AS Monaco, vendredi (21h) à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne a à coeur d’enchaîner une deuxième victoire. Pour se maintenir dans l’élite, l’équipe de Claude Puel doit prendre des points après sa longue série négative de 7 défaites consécutives en championnat, entre le 26 septembre et le 21 novembre 2020. Les Stéphanois arrivent à tenir tête aux gros calibres du championnat, mais chutent souvent contre les équipes supposées faibles ou du même calibre.

Pour se mettre à l’abri rapidement, Pape Abou Cissé et ses coéquipiers ne doivent plus retomber dans leur travers. « On manque aussi d’efficacité », a souligné l’arrière central de l’ASSE, en conférence en presse d’avant-match. « Peut-être que face aux gros, ça tourne mieux. Mais il y a la même motivation, la même envie. Il faut encore un peu plus d’efficacité pour marquer un peu plus de buts et continuer sur cette lancée. On sait qu’on doit prendre des points pour se maintenir le plus vite », a-t-il indiqué ensuite.

Un point pris par Sainté à Monaco à l'aller

Sainté a 33 points avec 30 buts inscrits et 42 buts concédés en 29 matchs disputés et pointe à la 16e place de la L1. Le club ligérien a une avance de 6 points sur le FC Nantes (barragiste), et 7 points sur le deuxième relégable, le Nîmes Olympique. Quant à l'ASM, elle est 4e avec 56 points et est dans la course pour une place sur le podium. Les Monégasques avaient été tenus en échec par l'ASSE lors du match aller (2-2), au stade Louis-II. C'était le 17 décembre 2020, à l'occasion de la 17e journée.













