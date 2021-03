FC Nantes : Nouvelles révélations sur l'avenir de Kita

Publié le 19 mars 2021 à 07:45

Valérie Oppelt en a dit plus sur sa réunion avec Waldemar Kita. Pour la députée, un départ de l’homme d’affaires du FC Nantes n’est pas d’actualité. Le patron du FCN a d’autres projets pour le club.

Waldemar Kita pas proche de la sortie au FC Nantes

Voilà une sortie qui va encore envenimer les rapports entre Waldemar Kita et les supporters du FC Nantes. Dans un entretien à L’Équipe, la députée LREM Valérie Oppelt en a dit plus concernant l’avenir de Waldemar Kita. Après une rencontre avec le président du FCN, l’élue a indiqué que le dirigeant canari n’envisageait pas une vente, voire un départ de Nantes. « Il est toujours le président du FC Nantes, on ne peut pas lui retirer ça et il n’a pas l’air d'avoir du tout l’intention de vendre, en plus, clairement », a-t-elle confié. Pour la députée, l’entrepreneur franco-polonais « est plutôt dans l’optique de redresser la situation que de partir ».

Une rencontre annoncée avec les supporters nantais

Cette sortie est loin de plaire aux supporters du FC Nantes qui exigent la démission de Waldemar Kita. Les explications de l’élue ont donc davantage irrité ces fans comme le fait savoir le quotidien sportif. Consciente des tensions qui règnent au club, Valérie Oppelt a annoncé une rencontre avec ces associations de supporters « pour comprendre leur vision des choses ». Mais comme l’ont prévenu les supporters en question, il n’est pas seulement question de mauvais résultats. « Elle ose dire que les supporters s’opposent à Kita pour un problème de résultats, c’est ne pas comprendre la situation […] Ça n’a rien à voir, on est dans un club aux valeurs complètement bafouées », a expliqué un fan des Canaris cité par le quotidien.

Avant une réunion avec la députée, les supporters du FC Nantes entendent manifester ce dimanche avant le derby contre le FC Lorient. Au cours de leur manifestation « pacifique », ils vont de nouveau réclamer le départ de Waldemar Kita de la présidence de leur club. Ils entendent également accentuer la pression sur Antoine Kombouaré et ses hommes pour éviter la relégation de Nantes en Ligue 2.













