AS Monaco : Les mots de Kovac après la démonstration de l’ASM

Publié le 20 mars 2021 à 01:00

L’AS Monaco a accru ses chances de finir sur le podium ce vendredi. Le club de la Principauté a étrillé Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard (0-4). Après le succès des siens, Niko Kovac a livré ses impressions pour la suite de la saison.

L’AS Monaco sans pitié contre l’AS Saint-Étienne

Après deux coups d’arrêt, l’AS Monaco a renoué avec le succès avec la manière ce vendredi. Le club de la Principauté a largement dominé l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont largement chuté à domicile (0-4) contre l’ASM lors de la 30e journée du championnat. Avec ce succès contre l’ASSE, le club du Rocher conforte sa 4e place en championnat. Le club princier ne compte plus qu’un point de retard sur Paris (2e) et Lyon (3e). De quoi ravir Niko Kovac. « Comme je l’ai toujours dit, on doit y aller pas à pas et assurer d’abord la quatrième place. Le classement montre qu’on est dans une bonne position, mais on pourra parler d’autre chose quand on aura assuré la quatrième place, pas avant. On a conscience des qualités de Lille, Lyon et Paris qui seront très difficiles à dépasser », a confié le technicien croate à L’Équipe.

Le break pour recharger les batteries

Satisfait du rendu de ses poulains, Niko Kovac espère désormais que ceux-ci vont se reposer durant la trêve internationale. « On a fait beaucoup de bons matches mais ce résultat est clair, c'est une belle prestation et on a très bien joué, particulièrement en seconde période. Je suis heureux et satisfait. Quand on est concentrés, qu'on presse haut, c'est difficile pour nos adversaires. On a maintenant deux semaines sans matches pour se reconcentrer avant d'accueillir Metz », a déclaré l'entraîneur monégasque. La prochaine sortie des Rouge et blanc est programmée le samedi 3 avril contre le club mosellan, actuel 7e de Ligue 1 Conforama.













Par Ange A.