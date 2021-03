OL Mercato : Très bonne nouvelle pour un défenseur central

Publié le 20 mars 2021 à 11:07

Tout comme Memphis Depay, Marcelo Guedes est en fin de contrat à l’ OL. Concentrés sur la course pour le titre de champion de France, ils n'oublient pas la question de leur avenir. Le défenseur central brésilien a annoncé une bonne nouvelle concernant son avenir.

OL : Marcelo annonce une signature dans les tuyaux

Marcelo Guedes ne va pas quitter l’ OL à l’issue de la saison. En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais à la fin de cette saison, il devrait poursuivre l'aventure au club rhodanien. La direction du club Lyonnais lui a fait une proposition pour prolonger son contrat, offre qu'il va accepter. Le défenseur et Juninho se dirigent donc tout droit vers la signature d’un nouveau contrat. Dans ses propos confiés au quotidien sportif L’Équipe, l’arrière central a annoncé la couleur en disant : « On discute et on évoque une prolongation. J’espère que cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé ».

Juninho convaincu par le défenseur de 33 ans

Marcelo Guedes a rejoint l’Olympique Lyonnais en juillet 2017, en provenance du Besiktas, en Turquie. Le footballeur s’était engagé pour quatre saisons avec l'OL. Mais lors de son séjour chez les Gones, il a marqué des points importants qui en font un joueur incontournable. Évidemment, ses performances ont poussé son compatriote Juninho (Directeur sportif de Lyon) à lui renouveler sa confiance au sein de l’équipe de Rudi Garcia. L’arrière central compte 155 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de l'Olympique Lyonnais pour 7 buts et 2 passes décisives. Cette saison, il a disputé 26 matchs et a été titulaire autant de fois en 29 journées de Ligue 1.

Une autre carrière en vue pour le Brésilien

Interrogé sur son projet à la fin de sa carrière, Marcelo n'a pas prévu de reconversion dans le monde du football. Il ne restera pas non plus à Lyon. « Je n'ai pas encore décidé, mais je pense m'installer à Miami. C'est top pour l'école des enfants, c'est à 7 heures du Brésil. Ou peut aller au Portugal. Ça fait sept ans que je fais un programme pour ma vie d'après. J'ai mes options financières, je pense aux lieux où je vais habiter et ensuite, je choisirai. Je poursuis mes études et j'espère étudier après ma carrière, toujours dans la finance », a-t-il indiqué.













Par ALEXIS