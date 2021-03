RC Lens : Franck Haise ne prend aucun risque avec Kalimuendo

Publié le 21 mars 2021 à 08:30

Le RC Lens se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg ce dimanche (13h). Pour cette affiche, Franck Haise a décidé de se passer des services d’Arnaud Kalimuendo. Les raisons de l’absence de l’attaquant lensois ont été dévoilées.

Arnaud Kalimuendo recalé par le coach du RC Lens

Accroché par le FC Metz (2-2) lors de la dernière journée, le RC Lens va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Les Sang et Or se déplacent à la Meinau pour défier le RC Strasbourg. Pour cette rencontre comptant pour la 30e journée, Franck Haise n’a pas retenu Arnaud Kalimuendo parmi les 20 joueurs convoqués. Le joueur prêté par le PSG est l’une des stasifactions des Sang et Or avec ses 7 buts et 5 passes décisives. Pour Lensois.com, l’entraîneur de Lens ne veut pas prendre de risque avec son buteur de 19 ans. Le jeune avant-centre avait reçu un coup au genou contre Metz. S’il s’entraînait normalement malgré des douleurs, son entraîneur a décidé de le laisser récupérer ce dimanche.

Un grand absent de retour contre Strasbourg

Kalimuendo forfait, Franck Haise pourra compter sur un renfort offensif de point contre Strasbourg. Ignatius Ganago signe son retour dans le groupe après près de deux mois d’absence. Sa dernière apparition remonte au 21 janvier lors de la défaite (0-1) contre l’OGC Nice, son ancien club. Le Camerounais compte 5 buts et 2 passes décisives cette saison. En cas de victoire, le club artésien conforterait sa 5e place après la défaite de Marseille (3-0) à l’Allianz Rivera. Les Sang et Or sont pour le moment à égalité de points avec les Marseillais.













Par Ange A.