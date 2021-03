ASSE Mercato : Claude Puel aux portes d'un départ ?

Publié le 22 mars 2021 à 10:15

L’ ASSE ne va toujours pas bien ! L’équipe de Claude Puel va même mal ! Elle s’est lourdement inclinée contre l’AS Monaco (0-4), vendredi, à Geoffroy-Guichard, en ouverture de la 30e journée. Les Verts sont désormais sous la menace de ses concurrents directs. Le manager général et entraîneur va-t-il lâcher prise en fin de saison ? RMC Sport évoque cette tendance.

ASSE : Puel, premier responsable des mauvais résultats

Claude Puel est impuissant face au bas niveau de l’ ASSE. Il s’agace souvent pendant les matchs, mais il est bien conscient que les jeunes sur qui il a compté en début de saison n’ont pas progressé. Pire, ils sont décevants et sont en train de couler avec l’équipe stéphanoise qui flirte avec la zone rouge encore cette saison. Selon les informations de la radio, « le staff stéphanois semble se fatiguer face à un groupe limité ». En effet, Claude Puel est le premier responsable des mauvais résultats de l’AS Saint-Étienne. C'est bien lui qui a décidé, en début de saison, d’écarter des cadres et joueurs expérimentés comme Yann M’Vila (libéré et parti à l’Olympiakos), Stéphane Ruffier (contrat résilié en janvier 2021 finalement), Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz… et de faire confiance à de jeunes joueurs sans expérience en Ligue 1 : Adil Aouchiche (18 ans), Yvan Neyou, Yvann Maçon (recruté en janvier 2020 à Dunkerque alors en National), Jean-Philippe Krasso (recruté à Épinal et prêté au Mans FC en janvier 2021)...

Vainqueurs de la Coupe Gambardella en 2019, la génération Charles Abi (20 ans), Aïmen Moueffek (20 ans), Maxence Rivera (18 ans), Bilal Benkhedim (20 ans) et Stefan Bajic (19 ans) et le jeune Lucas Gourna-Douath (17 ans) ont montré qu’ils sont encore trop frêles pour l’élite. Même les joueurs recrutés lors du mercato hivernal : Anthony Modeste et Pape Abou Cissé n’ont pas apporté l’assurance et le plus attendu d’eux. En 7 matchs disputés en championnat, l'attaquant n’a pas marqué le moindre but. Quant au défenseur central, il était titulaire quand l' ASSE a perdu 3 de ses 4 derniers matchs en L1, soit 9 buts concédés.

Le coach de Sainté au bord de la rupture ?

Il faut rappeler que le club ligérien manque de moyens financiers pour recruter des joueurs de premier choix. Devant cette triste réalité à l'AS Saint-Étienne, le coach des Stéphanois va-t-il rendre le tablier en fin de saison ? La source n’écarte pas cette éventualité. « Claude Puel est aussi conscient de l’instabilité du club d’un point de vue structurel. Il pourrait bien se lasser de ce contexte. Pas sûr qu’il poursuive une aventure qui tourne pour l'instant bien mal… », a-t-elle indiqué. Notons que l' ASSE est 16e avec 33 points et n'a que 4 petits points de plus que le barragiste (Nîmes olympique) et 5 de plus que le FC Nantes, deuxième relégable. Quant au technicien de 59 ans, son contrat est valide jusqu'au 30 juin 2022.













