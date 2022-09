Equipe de France : Avant la liste, des mauvaises nouvelles tombent !

Publié par Timothy le 14 septembre 2022 à 15:04





À la veille d'annoncer la liste des joueurs retenus avec l'Equipe de France pour affronter l'Autriche et le Danemark la semaine prochaine, Didier Deschamps a reçu plusieurs mauvaises nouvelles.

Equipe de France : Deschamps doit composer sans Karim Benzema

Jeudi, Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs retenus avec les Bleus pour affronter l'Autriche et le Danemark, les 22 et 25 septembre prochains. Après deux défaites et deux matches nuls, l'Equipe de France est actuellement dernière de sa poule en Ligue des Nations. Autant dire que c'est loin d'être brillant. Les champions du monde en titre ont ainsi peu de chance de se refaire une santé et de se tester avant la Coupe du Monde au Qatar qui débute le 20 novembre prochain.

Pour ces deux prochaines rencontres, Didier Deschamps va devoir composer avec un effectif limité et surtout tester de nouveaux joueurs dans son groupe. L'entraîneur des Bleus doit en effet faire face à une série de blessures de plusieurs de ses éléments forts. À commencer par Karim Benzema, absent pendant un mois. L'attaquant du Real Madrid souffre en effet d'un problème « au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite » selon les informations du club madrilène. Et son coach, Carlo Ancelotti, s'est voulu rassurant, mardi en conférence de presse, sur son joueur. « Il progresse bien, il y a des options. Mais il ne jouera que s'il n'y a aucun risque de blessure. »

Equipe de France : La liste des blessés s'allonge

En plus de ce premier coup dur avec Karim Benzema, Didier Deschamps ne pourra pas non plus compter sur les services de Kingsley Coman, Paul Pogba et N’Golo Kanté. La situation de Paul Pogba est même préoccupante, puisqu'il ne pourrait rejouer qu’un mois avant la Coupe du Monde, sa place est donc loin d'être acquise dans le groupe des Bleus.

Après sa blessure aux ischio-jambiers avec le PSG, Presnel Kimpembe, s'ajoute lui aussi à la liste des blessés. Le capitaine du Paris SG sera absent pendant au moins six semaines. Hier soir, Didier Deschamps a reçu d'autres mauvaises nouvelles en cascade. Le Bayern qui recevait le Barça a perdu Benjamin Pavard (blessure à la cuisse), Lucas Hernandez (adducteurs) et Dayot Upamecano (genou). On connaît déjà la durée d'indisponibilité de Lucas Hernandez, elle sera de cinq semaines.