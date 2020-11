Ex - OM, Real : Bleus, l'énorme demande de Rami à Benzema

Publié le 13 novembre 2020 à 01:30

Champion du monde avec les Bleus en 2018, Adil Rami est peiné par la situation de Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid est écarté de la sélection nationale depuis plus de 5 ans. L’ancien défenseur de l’OM pense avoir la clé pour un retour de KB9 en équipe de France.

La proposition de Rami pour un retour de Benzema chez les Bleus

Malgré ses prouesses avec le Real Madrid, Karim Benzema n’entre plus dans les plans de Didier Deschamps. Depuis l’automne 2015 et « l’affaire du chantage à la sextape », le sélectionneur national a décidé de se priver de l’ancien lyonnais. L’entraîneur des Bleus estime que la présence du buteur merengue serait préjudiciable à la cohésion du groupe. Seulement, Adil Rami estime que KB9 a encore une chance de retrouver les Bleus. Surtout que ceux-ci ont affiché un visage pâle contre la Finlande mercredi. Les champions du monde se sont inclinés (0-2) au Stade de France contre le 55e du classement mondial de la FIFA. Pour l’ancien défenseur de l’OM, l’attaquant madrilène doit se réconcilier avec le sélectionneur national.

Les Bleus, une histoire ancienne pour KB9 ?

« Ce serait formidable de revoir Benzema en Bleu. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C’est trop bête cette histoire. S’il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, eh bien fais-le Karim. Pense aux Bleus ! », a lâché Adil Rami dans un entretien au Parisien. Si Didier Deschamps a confiance en Olivier Groud, l’ancien marseillais estime qu’avoir le buteur du Real serait également un plus. « C’est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n’est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud car c’est un buteur », a poursuivi le défenseur de Boavista (Portugal). Toutefois, rien n’indique l’ancien de l’OL suivra la doléance de Rami. L’avant-centre de 32 ans semble avoir atteint le point de non-retour avec le sélectionneur et Noël Le Graët. Que ce soit dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas à leur lancer des piques. Comme pour dire que son retour chez les Bleus n’est pas pour demain.













Par Ange A.