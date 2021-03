PSG Mercato : Milan prêt à lâcher Donnarumma au Paris SG ?

Publié le 24 mars 2021 à 00:59

Cible de longue date du PSG, Gianluigi Donnarumma (gardien du Milan AC) pourrait débarquer au club parisien au mercato estival. Les dirigeants de l’équipe milanaise se préparent au départ de leur jeune portier.

PSG Mercato : Donnarumma au Paris SG ?

Leonardo et le PSG insistent de longue date sur le dossier Gianluigi Donnarumma. Si plusieurs offres du club de football de la capitale française sont jusque-là restées sans suite favorable, il semblerait que la donne soit en train de changer pour le prochain marché des transferts. La presse italienne, Sky Sport Italia plus précisément, fait état d’un changement de position au sein de la direction du club de foot italien.

En effet, au Paris SG, le dossier du gardien de but avait fait l’objet d’une offre non négligeable. Une proposition de 20 millions d’euros avait déjà été refoulée bien refoulée avant la signature de Keylor Navas. S'il a très bien débuté son expérience en réalisant de grosses performances à son arrivée au PSG, l’Espagnol d’origine Costaricienne, a montré un niveau encore plus au-dessus lors des matches des Parisiens face au FC Barcelone en Uefa Ligue des Champions. Et pourtant la préparation de sa succession semble d’actualité avec l’intérêt toujours intact de la direction parisienne pour Donnarumma.

Aujourd’hui, le Milan AC serait disposé à un transfert de son joueur et préparerait même de son côté une arrivée de son successeur. Alphonse Areola est cité comme étant une des cibles du club italien.







Par Gary SLM