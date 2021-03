PSG Mercato : Un club de Serie A veut rapatrier Mauro Icardi

Publié le 24 mars 2021 à 11:15

Mauro Icardi, attaquant du PSG, serait l’une des cibles prioritaires d’un club de Serie A, en quête d’un attaquant de pointe pour le mercato estival prochain.

PSG : Mauro Icardi dans les plans de l'AS Rome

Recruté par le PSG l’été dernier, après une saison en prêt, Mauro Icardi est en difficulté cette saison. Il fait face à la forte concurrence, notamment celle de Moise Kean, auteur de 17 buts en 29 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Vu la situation de l’International argentin, l’AS Rome serait prête à le faire revenir en Italie l’été prochain. En effet, son nom aurait été soufflé au club de Serie A, qui cherche un successeur à Edin Dzeko, selon les informations de Corriere dello Sport.

Le profil de Mauro Icardi intéresserait les responsables de la Louve, car il connait bien le championnat italien pour avoir évolué à la Sampdoria Gênes (2012-2013) et à l’Inter Milan (2013-2019). Rappelons qu’à un an de la fin de son contrat à la Roma, Edin Dzeko (35 ans) est vers la porte de sortie. Le quotidien sportif transalpin souligne qu’il a devrait faire l’objet d’un transfert à l’été.

Pour faire vernir Mauro Icardi à Rome, le club de la capitale italien devra sortir le chéquier. Transféré par le Paris Saint-Germain de chez les Nerazzurri pour 50 M€ en juillet 2020, il vaut aujourd’hui 55 M€ sur le marché des transferts. De plus, il est sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024, soit pour trois saisons encore. De quoi compliquer la tâche de l’AS Rome dans ce dossier.

Statistiques de l'attaquant argentin avec le Paris SG

Pour mémoire, Mauro Icardi avait fait une bonne première saison (2019-2020) au PSG, lors de son prêt. Il avait marqué 12 buts et offert 3 passes décisives en 20 matchs joués en championnat. Lors de l'exercice tronqué, l'attaquant de 28 ans avait totalisé 20 buts et 4 passes décisives, en 34 matchs toutes compétitions confondues. Gêné par des blessures, il a peu joué lors de l’actuel exercice, soit 15 apparitions en Ligue 1, pour 5 buts et 4 passes décisives, après 30 journées.







Par ALEXIS