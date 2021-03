OM Mercato : Offensive de Jorge Sampaoli pour Arturo Vidal

Publié le 24 mars 2021 à 20:29

Nouvel entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli prépare activement le prochain mercato estival du club phocéen. Il a déjà l’assurance de Pablo Longoria pour les joueurs dont il pourrait disposer la saison prochaine. Et Arturo Vidal pourrait être un des futurs renforts de l'entraîneur argentin.

OM : Arturo Vidal bientôt dans le groupe de Sampaoli ?

Jorge Sampaoli continue de cocher des noms pour renforcer l’ OM au mercato estival. Il a été conforté par les déclarations du nouveau président du club olympien lors de sa présentation officielle. « On commence une nouvelle aventure avec un coach avec une philosophie de jeu très particulière, avec un style propre. Il est nécessaire de s'adapter à cela et lui donner des profils de joueurs pour pouvoir mettre en place le jeu souhaité », avait rassuré Pablo Longoria.

Récemment, le successeur de Jacques Henri-Eyraud a réaffirmé son intention de faire venir des joueurs qui vont satisfaire les attentes de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. « Nous espérons apporter un style de jeu qui correspond à la passion des supporters (marseillais). Je serai attentif à ce qu’apporte chaque joueur à notre projet ce qui sera une condition cruciale pour les futurs recrutements. Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l’ OM et les Marseillais », a posté Pablo Longoria dans un message Linkedin.

Pour faciliter la tâche à ce dernier, Jorge Sampaoli ne lâche plus Arturo Vidal. L’entraîneur des Olympiens serait passé à l’offensive pour le joueur qu’il a eu sous ses ordres avec le Chili dont il était le sélectionneur entre 2012 et 2016. En effet, l’international chilien est l’une des priorités du successeur d’André Villas Boas à l’ OM, pour le prochain mercato estival. Titulaire seulement 14 fois en 23 matches disputés lors des 28 journées de championnat, Arturo Vidal (1 but et 2 passes décisives en Série A) ne fait pas partie des premiers choix d’Antonio Conte. Indésirable un temps, Christian Eriksen est devenu le préféré de l'entraîneur des Nerazzurri. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli et l'équipe marseillaise ?

Le Chilien se plaira-t-il à l'Olympique de Marseille ?

Arturo Vidal compte 119 sélections pour 32 buts marqués avec La Roja. Il est sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en juin 2022, soit pour une saison encore. Sa cote est évaluée à 6 M€ sur le marché des transferts, ce qui en fait un joueur à porté de bourse de la direction phocéenne. Le joueur de 33 ans a porté le maillot de grands clubs, dont le Bayer Leverkusen (2007-2011), la Juventus (2011-2015), le Bayern Munich (2015-2018) et le FC Barcelone (2018-2020). Il s’est engagé librement avec l’Inter, le 22 septembre 2020. Arturo Vidal sera-t-il le coéquipier de Steve Mandanda et Florian Thauvin sur la pelouse du Vélodrome la saison prochaine ? Rendez-vous en début de saison 2020-2021.







Par ALEXIS