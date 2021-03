PSG Mercato : Messi au Barça, un ex-joueur balance

Publié le 25 mars 2021 à 20:10

Véritable feuilleton animant tous les débats en Catalogne, l'avenir de Lionel Messi, cible du PSG, reste en suspens du côté de FC Barcelone. Pourtant, les dernières élections pourraient bien rebattre les cartes et une ancienne légende du club culé est convaincue de la prochaine décision du joueur offensif argentin.

PSG Mercato : Lionel Messi encore avec le FC Barcelone ?

Une année de transition sans en être forcément une. Alors que le FC Barcelone devait se tourner vers une stratégie permettant d'aborder sereinement le futur, les pensionnaires du Camp Nou ont néanmoins gardé les mêmes bases qu’à à l'accoutumée, s'appuyant notamment sur le talent de leur virtuose argentin Lionel Messi. Une décision à double tranchant qui aura néanmoins permis aux Blaugranas d'atteindre les huitièmes de finale de l’ Uefa Champions League, malgré l'élimination face au PSG de Kylian Mbappé, et d'être au duel pour la conquête de la Liga avec le Real Madrid et l'Atletico de Madrid. Mieux, Ronald Koeman a réussi à trouver un trio d'attaque performant en associant le capitaine de l'Albiceleste avec les Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Rivaldo est sûr que Messi va prolonger

Néanmoins, cette relative bonne saison n'a pas réussi à calmer les rumeurs de transfert de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Les dernières élections remportées par Joan Laporta pourraient sérieusement rebattre les cartes et Rivaldo, ancienne légende brésilienne du Barça, est convaincu que cette donnée supplémentaire va permettre à Lionel Messi de poursuivre l'aventure au Barça. Il a confié : "Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait conclure un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club pendant quelques années de plus. Messi a eu un regain de confiance avec l'élection du nouveau président - quelqu'un avec qui il a de bonnes relations - augmentant les chances qu'il envisage de rester un peu plus longtemps." Des déclarations sans équivoque, qui ne devraient pas laisser de marbre les supporters du FC Barcelone.

L' attaquant argentin envisageait l'idée de retrouver son ancien coéquipier Neymar Jr au Paris SG. Même si Manchester City de Pep Guardiola est l'autre club à ses trousses, les dirigeants parisiens, désireux de glaner une Ligue des champions d'ici la fin de la saison prochaine, se disposent à une folie pour s'offrir le sextuple Ballon d'or. Le buteur argentin, auteur de 23 buts en 26 matches de championnat Liga et 6 matchs de Champions League (5 buts), est aussi dans les viseurs de l'ex-géant de Premier league, Manchester United, mais aussi de la Juventus Turin.

Comme plusieurs anciens joueurs du Barça et certains de ses actuels coéquipiers, son entraîneur Ronald Koeman est contre l'idée de son départ au Paris Saint-Germain à la fin de saison. Avec le retour du président Joan Laporta aux commandes du club espagnol, plusieurs transferts de joueurs sont dans les plans du mercato estival du Barça. Avec la possible levée du Fair-play financier par l' Uefa, un défenseur, un milieu de terrain et des joueurs offensifs pourraient venir enrichir l'effectif. C'est probablement à ce prix que la Pulga snobera les propositions des différents clubs intéressés par ses services.







Par Chemssdine