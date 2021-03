OL Mercato : Mattia De Sciglio, parti pour rester à Lyon ?

Publié le 24 mars 2021 à 23:15

Prêté à l’ OL par la Juventus, pour la saison 2020-2021, Mattia De Sciglio pourrait rester à Lyon au terme de son bail. Son contrat ne comporte pourtant pas d’option d’achat en fin de saison.

L' OL voudrait converser Mattia De Sciglio

La Juventus a prêté gratuitement Mattia De Sciglio à l’ OL, pour un exercice. De plus, son contrat n’est pas assorti d’une option d’achat. En d’autres termes, il devrait retourner à Turin à l’issue de la saison. Cependant, la tendance actuelle ne va pas dans ce sens. Si l’on en croit les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport , l'Olympique Lyonnais étudie la possibilité de conserver le défenseur indésirable chez les Bianconeri. Quant à la Vieille Dame, elle est disposée à transférer le joueur 28 ans pendant le mercato estival 2021, car son contrat expire en juin 2022. Alors que la cote de Mattia De Sciglio est estimée à 7,5 M€, le média italien indique qu’une proposition d’un montant de 5 M€ serait suffisante pour la Juve, dont le coach Andrea Pirlo ne compte pas sur l’international italien. Un montant qui ne devrait pas être un obstacle pour le Directeur sportif des Gones, Juninho, s'il décide de passer à l'offensive. Mattia De Sciglio a signé à l’ OL, le 5 octobre 2020, soit le dernier jour du marché des transferts de l’été dernier. Il avait pris part à un match de Serie A avec la Juventus en début de saison, avant de rejoindre les Gones en Ligue 1.

L’Italien barré par Leo Dubois

Confronté à la concurrence de l'international tricolore Léo Dubois, le natif de Milan a peu joué avec l’équipe de Rudi Garcia. Il a fait 22 apparitions en championnat, mais a été titulaire seulement 11 fois, sans aucun but marqué. Il a également pris spart à 2 matchs en coupe de France et a offert 2 passes décisives dans cette compétition, sous le maillot lyonnais. Interrogé sur son avenir à l’ OL, avant la fin du mercato hivernal le 1er février dernier, Mattia De Sciglio avait déclaré : « ça ne me dérangerait pas de rester à Lyon ».







Par ALEXIS