AS Monaco Mercato : L'ASM trouve le successeur de Tchouaméni !

Publié par Anthony le 12 août 2022 à 22:33







AS Monaco Mercato : À la recherche depuis plusieurs semaines du successeur d'Aurélien Tchouaméni, l'ASM est parti en Autriche trouver son bonheur.

AS Monaco Mercato : Mohamed Camara, le successeur de Tchouaméni

Éliminé de la Ligue des Champions après avoir perdu face au PSV Eindhoven, l'AS Monaco va devoir se préparer pour la Ligue Europa et viser une nouvelle fois le podium de la Ligue 1. Après avoir recruté Takumi Minamino, Breel Embolo et Malang Sarr, le club a enfin trouvé le successeur d'Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu. Après avoir voulu recruté Boubakary Soumaré de Leicester ou Zambo Anguissa de Naples, l'ASM s'est focalisé sur Mohamed Camara, joueur du RB Salzbourg, selon L'Équipe.

Annoncé du côté de Leeds le mois dernier, de nombreux échanges ont eu lieu entre Monaco et le jeune milieu de terrain de 22 ans, et les deux écuries ne sont plus très loin d'un accord. Courtisé par Philippe Clement et Paul Mitchell, le Malien devrait s'engager pour cinq ans avec la Principauté. Pour l'instant, aucune information sur le montant de la transaction n'a été dévoilée, mais le joueur est estimé à 27 millions d'euros selon Transfermarkt. Une somme acceptable pour l'ASM qui a engendré 100 millions d'euros grâce au transfert d'Aurélien Tchouaméni.

Salzbourg est réputé pour son système de développement qui a fait surgir les noms de Sadio Mané, Dayot Upamecano ou encore Erling Haaland. Mohamed Camara est devenu le nouveau joueur de Salzbourg à attirer la planète foot. Devenu un joueur clé du club autrichien, il tient rarement le ballon plus de deux touches, ce qui est difficile de le déposséder. Très dynamique en phase défensive où il fait de nombreuses interceptions, il est également doté d'une excellente vista en étant très à l'aise au niveau des passes aussi bien courtes que longues pour les contre-attaques. Une recrue de choix pour l'ASM, qui a de plus l'expérience européenne après s'être montré aux yeux de tous en Ligue des Champions.

AS Monaco Mercato : L'ASM veut un dernier défenseur central

Alors que Malang Sarr vient d'être officialisé par l'ASM, L'Équipe rapporte que l'AS Monaco préparerait l'arrivée d'un nouveau défenseur central. Éric Bailly est la priorité de Philippe Clement dans ce secteur, mais la concurrence est rude avec l'Olympique Marseille et le FC Séville. L'arrivée du Mancunien permettrait à la Principauté de pouvoir laisser se reposer Axel Disasi et Guillermo Maripan tout en attendant le retour de Benoît Badiashile actuellement blessé. Paul Mitchell l'a rappelé en conférence de presse, " nous voulons une équipe avec de la concurrence ".