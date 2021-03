FC Nantes Mercato : Alban Lafont pense à signer chez un grand

Publié par Gary SLM le 27 mars 2021 à 10:16

Alban Lafont pourrait quitter le FC Nantes au mercato estival en approche. Le portier du FCN a avoué penser à rejoindre un club jouant les premiers rôles, une façon pour lui de poursuivre sa progression.

FC Nantes, Alban Lafont avec des idées déjà arrêtées ?

Le gardien Alban Lafont a été le plus jeune portier de Ligue 1. Il a débuté sa carrière au niveau professionnel à tout juste 16 ans. Il était alors joueur de Toulouse FC d’où il s’est engagé avec la Fiorentina en 2018. Ce départ au club italien n’ayant pas permis à sa carrière d’atteindre le niveau espéré, il est revenu en Ligue 1, au FC Nantes, sous la forme d’un prêt qui s’arrêtera en fin de saison. Le gardien de but de 1,95m pense forcement à la suite de sa carrière y compris à un départ du FCN.

Interrogée par Ouest France, sur la possibilité pour lui de se tourner vers un club jouant l’ Uefa Ligue Europa ou la Ligue des champions « les premiers rôles en Europe » pour franchir un cap, sa réponse a été affirmative. « Oui. Jouer la Ligue Europa et la Ligue des champions est magnifique. Cela permet de se confronter aux meilleurs donc ça doit faire partie de ma progression », a confié le portier nantais de 22 ans avant d’ajouter : « Mais une fois encore ça passera par ce que je montre le week-end. »

FCN : Un départ inévitable pour le gardien ?

En ce qui concerne son prêt qui arrive à sa fin le 30 juin prochain, le natif de Ouagadougou, au Burkina Faso, a fait savoir que cette dimension pourrait intégrer sa réflexion même s’il se concentre sur le challenge que représente « le maintien (en Ligue 1, NDLR) avec le FC Nantes. On verra ça plus tard. »

Il faut noter que le protégé de l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a récemment sollicité les services de deux avocats spécialisés dans le sport pour la gestion de sa carrière. Il est difficile de croire que cette disposition a été prise par Lafont juste pour la négociation de la levée de son option d'achat par le FC Nantes.

Comment sortir les canaris du rouge ?

En attendant la période des transferts qui approche, les supporters nantais seront attentifs aux prestations de leur gardien lors des matches de championnat face à l'OGC Nice et le Stade Rennais les 4 et 11 avril prochains. Le match contre l' Olympique Lyonnais suivra le déplacement à Rennes. Avec son actuelle 19e place au classement de Ligue 1, synonyme de relégable, une révolution est attendue au sein du club. Chaque attaquant, chaque milieu de terrain et chaque défenseur devra se donner à 200% pour sortir l'équipe de la zone rouge.

Les matchs à venir sont une finale pour les joueurs du FC Nantes. Marquer des buts pour relever le niveau offensif de l'équipe et en encaisser le moins possible est l'essence du discours de coach Kombouaré en ce moment.