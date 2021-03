PSG Mercato : Un coup de Leonardo en Premier League

Publié par ALEXIS le 27 mars 2021 à 18:42

Au PSG, si Leonardo est toujours en quête de joueurs confirmés pour renforcer l’équipe de l’ entraîneur Mauricio Pochettino, il prépare aussi l’avenir. Pour la relève, le directeur sportif est annoncé sur un joli coup en Premier League.

PSG : Qui pour succéder à Keylor Navas ?

Décisif avec le PSG lors des deux matches face au FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des champions (4-1 et 1-1) et aussi face à l’ OL (4-2) en Ligue 1, Keylor Navas fait une saison remarquable avec les Rouge et Bleu. À côté de ses belles performances, l’ancien gardien de buts du Real Madrid est sous contrat jusqu’en juin 2023, ce qui laisse du temps au directeur sportif parisien de préparer sa relève. Sauf que Leonardo ne veut pas régler le problème du futur successeur de l’international costaricien à la dernière minute. Il travaille donc d’arrache-pied pour anticiper le coup. Il est pour ce faire actif sur le dossier Gianluigi Donnarumma (22 ans). Le portier du Milan AC est associé de longue date au Paris Saint-Germain, mais avec Illan Meslier, le club de la capitale a désormais une plus jeune cible.

D’après les informations de Richard Jolly, journaliste pour le Guardian, Leonardo est séduit par les prouesses du Français de 21 ans. Il surveillerait de très près la situation de ce dernier qu’il voit comme un possible futur successeur de Keylor Navas (34 ans). À côté des grosses pointures ciblées par le PSG : David De Gea (Manchester United, 30 ans) ou encore Hugo Lloris (Tottenham, 34 ans), Illan Meslier à l’avantage d’être jeune, prometteur et moins couteux. Transfermarkt l’estime à seulement 17 millions d’euros sur le maché des transferts.

Qui est Illan Meslier, cible du Paris SG ?

Illan Meslier a été formé au FC Lorient entre 2009 et 2017. Il a ensuite intégré l’équipe réserve de la formation bretonne lors de la saison 2017-2018. En un seul exercice, il a convaincu les dirigeants Merlus qui n’ont pas hésité à lui offrir son premier contrat professionnel le 1er février 2018. Lancé en Ligue 2 pendant la saison 2018-2019, le natif de Lorient avait disputé son premier match professionnel sous les ordres de Mickaël Landreau (ex-coach du FCL) contre Valenciennes FC en coupe de la Ligue le 14 août 2018. Il avait bouclé l’exercice avec le statut de titulaire et un total de 30 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Grâce à son talent et a ses performances, Illan Meslier avait tapé dans l’oeil de gosses écuries européennes, dont Chelsea. En août 2019, le FC Lorient l’avait finalement prêté à Leeds United de Marcelo Bielsa en Championship (D2 anglaise) avec une option d’achat. Promu dans l’élite britannique à l’été 2020, The Whites a acté le transfert définitif de l’international Espoir tricolore le 23 juillet dernier. Gardien de but N°1 de Leeds, Illan Meslier a joué 28 matchs en Premier League cette saison et a été titulaire autant de fois. Il a concédé 46 buts, mais a réussi 9 clean sheet. Son équipe est 11e à 9 journées de la fin du championnat.