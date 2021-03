PSG Mercato : Barça, la décision de Sergio Agüero connue ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2021 à 15:00

Après dix ans de bons et loyaux services, Sergio Agüero s’apprête à quitter Manchester City. Annoncé sur les tablettes du PSG, du Barça et de la Juventus Turin, l’attaquant de 32 ans aurait d’ores et déjà tranché en ce qui concerne sa prochaine destination.

Avantage PSG pour Sergio Agüero ?

Arrivé en 2011 en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, Sergio Agüero a tout raflé avec Manchester City au plan local puisque le club anglais n’a pas encore inscrit son nom sur la liste des formations européennes ayant remporté la Ligue des Champions. Meilleur buteur de l’histoire des Citizens, l’international argentin s’apprête ainsi à tourner une page importante de sa carrière.

Et forcément, un tel joueur est une opportunité de marché dont rêvent les plus grands clubs. Récemment revenu à la présidence du Barça, Joan Laporta aurait fait du protégé de Pep Guardiola l’une de ses grandes priorités estivales afin de convaincre son compatriote Lionel Messi de poursuivre son aventure en Catalogne. Outre les Espagnols, la Juventus Turin serait aussi sur le coup pour former un duo de feu Cristiano Ronaldo - Agüero la saison prochaine. Toutefois, selon plusieurs sources concordantes, c’est bien le Paris- SG qui serait le mieux placé sur ce dossier.

Sergio Agüero au PSG grâce à Di Maria, Paredes et Icardi ?

En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par le Mundo Deportivo, Leonardo tiendrait la corde sur ce dossier. Le quotidien catalan reconnaît que s’il était fortement question du FC Barcelone ces derniers temps, le Kun donnerait désormais sa présence à la formation de Mauricio Pochettino. Une tendance confirmée par ESPN qui précise que le coéquipier de Kevin De Bruyne opterait plus pour le Paris Saint-Germain où il retrouverait ses compagnons de l’Albiceleste Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, et le coach Mauricio Pochettino.

La chaîne de télévision sportive américaine assure ainsi que « Agüero analyse toutes les options et doit prendre une décision sur son avenir dans les prochaines semaines », mais Paris serait en pole position actuellement.

Affaire à suivre donc…