OM Mercato : Le retour d'un attaquant prêté à prévoir cet été ?

Publié par Clément le 30 mars 2021 à 04:00

Très peu utilisé à l'OM par André-Villas Boas en première partie de saison, Nemanja Radonjic avait fait l'objet d'un prêt au Hertha Berlin durant le mercato hivernal. Mais l'international serbe ne devrait pas s'éterniser outre-Rhin.

Un prêt au Hertha consécutif à un faible temps de jeu

Nemanja Radonjic a rarement fait partie des premiers choix d'AVB en première partie de saison. Pour preuve, le technicien portugais ne lui avait accordé que 539 minutes de jeu en tout et pour tout entre le début de la saison - en août - et son départ, en janvier. "Je n'avais aucune certitude claire avec l'OM, si je recommençais à jouer la semaine suivante, même si j'avais fait de bons matches. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai pensé à partir", avait-il expliqué au moment de s'envoler pour l'Allemagne. À la fin du mercato d'hiver, le Serbe s'était engagé avec le Hertha Berlin sous forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat.

Radonjic, bientôt à la relance à l'OM ?

Cette option d'achat, à hauteur de 12 M€, ne devrait pas être levée par le club de la capitale allemande, comme le révèle Kicker ce lundi. Comme à l'OM, Radonjic ne joue pas beaucoup au Hertha, en partie à cause d'une blessure. Depuis sa signature à Berlin, le coéquipier de Lucas Tousart et Matteo Guendouzi n'a pris part qu'à cinq rencontres du Hertha pour un total de... 151 minutes de jeu. Ainsi, l'ailier sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2023 devrait bel et bien faire son retour sur les bords de la Méditerranée cet été.