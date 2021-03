OL Mercato : Une nouvelle signature à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 29 mars 2021 à 23:40

Dans les tuyaux à l’ OL ces dernières semaines, la prolongation du contrat d'un joueur important de Rudi Garcia est désormais actée selon L’Équipe. Il a signé un nouveau contrat de deux saisons.

Marcelo rempile à l' OL jusqu'en juin 2023

L’ OL et Marcelo Guedes vont poursuivre l’aventure jusqu’en juin 2023. Le club rhodanien et le défenseur ont signé un nouveau bail de deux ans, ce lundi 29 mars, d’après les informations du quotidien sportif. L’arrière central devrait être en fin de contrat dans trois mois. L’Olympique Lyonnais, 3e de la Ligue 1, et en course pour le titre de champions de France 2021, a renouvelé sa confiance à un joueur clé de l’équipe de Rudi Garcia dans cette dernière ligne droite de la saison. Un signal fort pour le Brésilien critiqué et attaqué par des supporters ultras lyonnais la saison dernière.

D'après olympiques-et-lyonnais, Jean-Michel Aulas, Juninho et le natif de Sao Paulo seront en conférence de presse, mardi à 14 heures pour officialiser la signature de ce dernier. Marcelo Guedes a rejoint l’ OL lors du mercato estival 2017, en provenance du Besiktas - en Turquie. Le défenseur central s’était lié aux Gones pour 4 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2021. En presque quatre exercices sous le maillot lyonnais, il a disputé 156 matchs toutes compétitions confondues pour 7 buts marqués et 2 passes décisives délivrées.

Le Brésilien veut marquer l'histoire de Lyon

La saison dernière, le défenseur de 33 ans avait contribué au beau parcours de Lyon en Ligue des champions. Lui et ses coéquipiers avaient atteint les demi-finales de la Champions League. Ils avaient éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo et Manchester City de Pep Guardiola, respectivement en 8e et en quart de finale du ‘’Final 8’’ disputé à Lisbonne, au Portugal, en août 2020. Dans une récente interview avec L’Équipe, Marcelo Antônio Guedes Filho (tout son nom) avait déclaré : « j'espère que c'est pour cette année. Avant que je parte de Lyon, je veux gagner un Championnat ou quelque chose, car je veux rester dans l'histoire de l' OL ». En plus du championnat, Lyon est en course en coupe de France. Il affrontera le Red Star (National) en 8e de finale, le 8 avril prochain.