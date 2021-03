Agression sexuelle : et Pierre Ménès s’excusa sérieusement

Publié par Gary SLM le 30 mars 2021 à 08:52

Pierre Ménès, le chroniqueur du Canal Football Club, accusé d’agressions sexuelles, a présenté ses excuses aux différentes femmes qu’il a pu choquer.

Agression sexuelle : Le journaliste Pierre Ménès regrette

Pierre Ménès, le chroniqueur sportif le plus connu de France, est à la fin de son état de grâce avec l’affaire d’ agression sexuelle dont il est l’objet. Cloué au pilori par ses nombreux fans sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter, le journaliste sportif, chroniqueur du CFC a finalement présenté des excuses. Dans le documentaire de Marie Portolano qui donnait la parole aux victimes, le journaliste s’était déjà excusé, mais de façon très légère, un peu comme s’il ne réalisait pas la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Mais après plusieurs journées à se faire littéralement lyncher sur les réseaux sociaux, le Zidane du journalisme sportif en France a réalisé la gravité de ses agissements. Il s’est donc de nouveau excusé hier sur son compte Twitter, mais sincèrement cette fois. Il a posté : « Depuis la diffusion du doc de Marie Portolano, beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J’écoute et je respecte cette parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement».

Des excuses qui n’empêchent pas la fuite des partenaires

Pour l’occasion, Pierre Mènes a bien tagué la réalisatrice du documentaire Marie Portolano, mais aussi ISABELLE MOREAU et Francesca Antoniotti. Poursuivant, il ajouté : « J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l’intention de le faire directement ou indirectement. C’est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères. »

En interne, Canal+ aurait ouvert une enquête contre son chroniqueur sportif ami des footballeurs. Le commentateur foot, pour cette affaire d’agression sexuelle, a été cité dans les tweets de plusieurs personnalités condamnant son comportement. Le 25 mars dernier, EA Sports FIFA a annoncé la fin de sa relation avec Pierre Ménès suite à cette affaire. Les commentaires du journaliste sportif ne seront pas « intégrés dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu ».