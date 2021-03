OL : Marcelo rempile pour deux saisons supplémentaires

Publié par Matthieu le 30 mars 2021 à 17:00

L'OL s'est officiellement attaché les services de son défenseur Marcelo pour deux saisons supplémentaires. Le Brésilien de 33 ans est lié au club rhodanien juqu'en juin 2023. Arrivé en 2017 à l'Olympique Lyonnais, Marcelo a disputé 156 matches sous les couleurs des Gones, dont 112 en Ligue 1. Le président Jean-Michel Aulas et son directeur sportif Juninho se sont satisfaits de cette signature qui récompense un "leader" de l'équipe de Rudi Garcia.

Marcelo deux ans de plus à l'OL

Dans un communiqué de l'OL, Marcelo a commenté cette prolongation de contrat. "Je remercie Dieu, le président, Juninho et tous ceux qui travaillent au club, tous les joueurs avec qui on travaille tous les jours. On ne fait rien tout seul. Si j'ai prolongé, c'est grâce à eux aussi, qui m'ont beaucoup aidé. Je suis très heureux de prolonger, j'espère continuer le travail et donner toujours 100 % pour l'OL. Et je suis persuadé qu'on va bientôt arriver à un très haut niveau", a déclaré le défenseur brésilien.

Son président, Jean-Michel Aulas, était lui content de la rapidité avec laquelle l'accord est survenu. "Cela permet de donner une certaine sérénité à l'équipe. C'est un joueur qui donne toute satisfaction, autant sur le plan du foot que sur le plan humain et des responsabilités, a commenté le président de l'OL. Cela nous donne une bonne image pour le futur. Le club est très heureux que cette opération ait pu se faire. On a mené ces négociations assez rapidement (rires)."

Juninho très heureux pour son compatriote

Pour le directeur sportif du club rhodanien, Juninho, "c'est la continuation du travail, c'est un leader de notre groupe qui travaille énormément". "Je le félicite surtout car le problème qu'il a eu avec les supporters n'était pas facile à gérer, a tenu à ajouter l'ancien milieu de terrain de l'OL. Or il a su faire un pas en arrière, car il a pris conscience que les supporters ont toujours raison. Il a été un véritable exemple. On est très content de sa prolongation, son niveau va tenir sur deux saisons, j'en suis persuadé et c'est important qu'il puisse nous aider avec son expérience pour terminer la formation des jeunes. Ce qu'il apporte de plus important au vestiaire, c'est son travail de tous les jours. C'est un véritable exemple pour les autres dans son engagement au quotidien."