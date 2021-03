AS Monaco : Coup dur sur le Rocher avant d’affronter Metz

Publié par ALEXIS le 01 avril 2021 à 00:30

En course pour une place sur le podium de la Ligue 1, l’AS Monaco affronte le FC Metz au stade Louis-II, le samedi 3 avril (13h), en ouverture de la 31e journée. Mais les nouvelles concernant le club du Rocher ne sont pas bonnes. Un joueur clé de l’effectif des Monégasques s’est blessé ce mercredi.

AS Monaco : Tchouaméni touché avec les Espoirs

Quatrième de Ligue 1 avant son match contre le FC Metz, samedi, l’AS Monaco pourrait être privé d’Aurélien Tchouaméni dans trois jours. Il a été touché avec la sélection des Espoirs de France, contre l’Islande, ce mercredi. Victime d'un tacle de Kolbeinn Thordarson sur la cheville, après une douzaine de minutes de jeu, le milieu de terrain des Monégasques est sorti du terrain. Ce dernier a tenté en vain de reprendre sa place, avant d’être finalement remplacé par Boubakary Soumaré à la 19e. En attendant de connaître la gravité de la blessure de ce dernier, l’ASM croise les doigts pour éviter une longue indisponibilité du blessé.

Un duo, maître dans l'entrejeu monégasque

Aurélien Tchouaméni est un joueur important de l’effectif et du dispositif tactique de Niko Kovac. Avec Youssouf Fofana, il constitue un duo qui apporte un équilibre à l’équipe de la Principauté, tant dans la phase défensive qu’offensive. Si l’AS Monaco a remonté la pente au classement jusqu’au pied du podium, il le doit en partie aux deux patrons de leur entrejeu. En effet, le N°8 de l’AS Monaco est un crack de l’équipe du coach croate. Cette saison, il a participé à 29 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Il a marqué 2 buts et offert 3 passes décisives. Le natif de Rouen a aussi disputé 2 matchs en Coupe de France, soit 31 apparitions au total avec le club princier. Son binôme, Youssouf Fofana, lui, a joué 28 matchs en championnat, pour 27 titularisations et un but inscrit.