Libre en fin de saison avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot est annoncé dans les plans du PSG. Et la mère du joueur s’est rappelé de ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Véronique Rabiot rend hommage à Nasser Al-Khelaïfi

Alors que les médias ont toujours évoqué des relations exécrables avec les dirigeants du Paris Saint-Germain en grande partie à cause de son attitude et ses sorties médiatiques fracassantes, Véronique Rabiot, mère et représentante d’Adrien Rabiot, assure avoir été toujours traité avec respect par le président des Rouge et Bleu, Nasser Al-Khelaïfi.

« J’ai toujours été traité avec respect par mes interlocuteurs, à commencer par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Carlo Ancelotti, que j’ai rencontré à trois reprises lorsque Adrien était mineur au PSG. Je ne peux pas en dire autant de certains médias et personnalités qui ne conçoivent pas qu’une femme, d’ailleurs une mère, soit comme un père qui gère la carrière de son fils », a confié l’avocate française dans un long entretien accordé à la Gazetta dello Sport.

À la recherche d’un nouveau profil plus créatif au milieu de terrain, le PSG serait intéressé par un retour de Rabiot. Cette déclaration de sa mère pourrait donc être interprétée comme le signe d’un apaisement entre la direction parisienne et le clan Rabiot après un divorce mouvementé en 2019. D’ailleurs, l’agent de l’international français a jeté un énorme doute sur son avenir avec la Juventus Turin.

Véronique Rabiot : « C’est trop tôt pour parler de prolongation »

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Adrien Rabiot sera libre de discuter avec d’autres clubs à compter du 1er janvier prochain. Pour autant, la Juventus Turin espère toujours parvenir à convaincre son milieu de terrain de parapher une nouvelle prolongation. Récemment, les médias italiens ont même annoncé un rapprochement entre les deux parties dans ce sens. Cependant, la conseillère du joueur de 28 ans indique que rien n’est encore fait dans ce dossier, qui n’est pas la priorité du moment. « C’est trop tôt pour parler de prolongation. C’est Adrien (Rabiot) qui décidera comme toujours », a expliqué Véronique Rabiot. Le Paris SG va donc devoir patienter pour être fixé dans cette affaire.