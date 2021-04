LOSC Mercato : Un prétendant en moins pour Mike Maignan ?

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 09:30

Comme certains de ses coéquipiers du LOSC, Mike Maignan devrait animer le prochain marché des transferts. Le portier lillois suscite la convoitise de plusieurs écuries étrangères. Mais l’un de ses prétendants se serait désisté.

Un courtisan se retire pour Mike Maignan

Portier du Lille OSC depuis 2015, Mike Maignan n’a plus qu’un an de contrat avec le club nordiste. Au vu de sa situation contractuelle, le portier de 25 ans voit les clubs, notamment étrangers, s’intéresser à lui. Des intérêts du Borussia Dortmund, Tottenham ou encore de l’AC Milan sont souvent évoqués. Sauf que s’agissant du club lombard, Gianluca Di Marzio révèle qu’il devrait se retirer de la course. Et pour cause, les dirigeants rossoneri songeraient davantage à prolonger Gianluigi Donnarumma dont le contrat expire l’été prochain. Pour le Milan, une prolongation de l’Italien (24 sélections) permettrait de réaliser quelques économies. De même, Paolo Maldini ne compte pas laisser partir un joueur comme Donnarumma, qui dispose d’une importante valeur marchande, quitter le club en tant qu’agent libre.

Un avenir incertain avec le LOSC pour Maignan ?

Le dirigeant lombard ne devrait lâcher le portier de 22 ans que sous forme de vente. Mais pour y parvenir, il faudrait d’abord que le principal intéressé prolonge son contrat. Une arrivée de Maignan cet été semble donc compromise à en croire le journaliste italien. Alors qu’un transfert à San Siro se complique, Mike Maignan pourrait toujours quitter le Lille OSC. Ancien mentor du natif de Cayenne au PSG, Nicolas Dehon a récemment déclaré à Ouest France que le portier du LOSC « sait où il veut aller ». À un an de l’expiration de son contrat, il ne reste plus qu’à savoir où le gardien formé au PSG souhaite poser ses valises.