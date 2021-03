LOSC Mercato : Des indices sur le futur Mike Maignan à Lille

Publié par ALEXIS le 31 mars 2021 à 23:00

Les prétendants se bousculent au portillon du LOSC pour s’offrir les services de Mike Maignan. Sa cote est montée grâce à ses performances ces deux dernières saisons. Le président Olivier Létang va-t-il le transférer au prochain mercato estival ? La tendance se confirme à l’approche du mercato estival.

LOSC : Mike Maignan vit ses derniers mois à Lille ?

Gardien de but N°1 du LOSC, Mike Maignan est dans le viseur du Borussia Dortmund, de l’AC Milan ou encore de Tottenham. Avant l’ouverture officielle du marché de l’été, ces clubs de trois championnats différents souhaitent s’attacher les services du portier des Dogues. À Londres, les Spurs préparent la succession de Hugo Lloris en fin de contrat en juin 2022. « Courtisé par de nombreux grands clubs dont Tottenham, Milan et Dortmund, Mike Maignan vit probablement ses derniers mois à Lille », a annoncé Le Petit Lillois. Le portier international Tricolore sous contrat au Lille OSC jusqu’en juin 2022 et sa valeur est estimée à 20 M€ sur le marché des transferts.

Nicolas Dehon, « Maignan sait où il veut aller »

Promu gardien de but N°1 des Lillois dès la saison 2017-2018, Mike Maignan est devenu incontournable au sein de l’équipe de Christophe Galtier. Cette saison, il a réussi 16 clean sheet et encaissé seulement 19 buts en 30 matchs de Ligue 1 disputés. La progression et les prousses du dernier rempart du LOSC ne surprennent pas son ancien entraîneur au PSG, son club formateur. « C’est un gardien très complet, qui va toujours vers l’avant, qui n’a pas peur dans les airs. Il a de l’envergure. On le voit dans les un contre un, qu’il aborde avec le corps bien debout, il n’a pas peur, même s’il prend moins de risques. C’est un garçon qui prend rapidement conscience des choses, qui rectifie quand ça ne va pas », a témoigné Nicolas Dehon pour Ouest France. « Il sait où il veut aller », a souligné le technicien de 52 ans.