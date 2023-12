Alors que le RC Lens reçoit Reims samedi prochain pour le compte de la seizième journée de Ligue 1, Franck Haise a un effectif presque décimé.

RC Lens : Franck Haise avec une équipe remaniée face à Reims ?

Dans l'euphorie du rêve européen, le RC Lens doit déjà redescendre de ses nuages pour se concentrer sur les affaires de la Ligue 1. Les Sang et Or doivent recevoir le Stade de Reims samedi prochain, une semaine après avoir été accrochés au Stade de la Mosson par Montpellier. La victoire 2-1 en Ligue des Champions mardi soir face au FC Séville a laissé des séquelles dans le groupe de Franck Haise qui compte ses forfaits. Nampalys Mendy et Jonathan Gradit souffrent tous de blessures musculaires. Ils s'ajoutent aux forfaits déjà connus de Facundo Medina (accumulation de cartons jaunes) et Florian Sotoca (carton rouge contre Lyon). De quoi affaiblir l'effectif du Racing Club de Lens.

Franck Haise contraint de revoir ses plans

Pour la réception de Reims, huitième au classement, le RC Lens devrait se passer de Nampalys Mendy et Jonathan Gradit, sauf retournement de situation. Ce qui devrait obliger Franck Haise à revoir complètement ses plans mais avec quelques certitudes. Pour compenser les absences de Facundo Medina et Jonathan Gradit, il peut compter sur Massadio Haïdara et Abdukodir Khusanov. Ce qui peut permet au Français de conserver l'option d'une défense à quatre. Quant au milieu de terrain, le tandem Neil El Aynaoui - Salis Abdul Samed devrait compenser le probable forfait du Sénégalais Nampalys Mendy.

En lieu et place de Florian Sotoca, Franck Haise dispose de plusieurs options pour composer son équipe. Il s'agit surtout de David Pereira Da Costa, Angelo Fulgini ou Adrien Thomasson. En dépit des nombreux forfaits annoncés, le RC Lens semble avoir tout de même une certaine profondeur de banc pour aller à l'assaut de Reims afin d'aligner un onzième match sans défaite en championnat.