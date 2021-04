AS Monaco : Podium, Niko Kovac donne le ton du sprint final

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 02:30

Quatrième de Ligue 1, l’AS Monaco est en course pour le titre de champion de France 2021. Elle n’a que 4 points de moins que le leader PSG et son dauphin, le LOSC, à 8 journées de la fin du championnat. Toutefois, Niko Kovac estime que son équipe vise plutôt une place sur le podium et non le titre.

AS Monaco : Kovac ne veut pas se lancer pour le titre

L’AS Monaco a mal entamé le championnat cette saison. Mais grâce au talent de ses joueurs et à la touche technique de Niko Kovac, les Monégasques ont remonté la pente et sont désormais au pied du podium. Le nouvel entraîneur est certes ambitieux, mais garde l’humilité lorsqu’il est interrogé sur la fin de saison du club du Rocher. « Pour nous, il faut prendre le plus de points pour être quatrième, ensuite on attaquera pour viser plus haut », a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match, ce jeudi. Il faut rappeler que l’AS Monaco ouvre la 31e journée de L1 contre le FC Metz, au stade Louis-II, ce samedi 3 avril, dès 13h. En cas de victoire, l’équipe de Niko Kovac passerait provisoirement devant l’OL (actuel 3e) et mettrait le Paris Saint-Germain et Lille OSC sous pression. « Il y a deux situations, on est 4e avec des équipes qui poussent derrière et nous poussons les équipes devant nous », a-t-il souligné.

Confrontations directes décisives

Parlant des équipes de derrière, elles sont distancées et jouent plutôt pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa, ou si possible la 6e place. Ce sont : le RC Lens (48 points, l’OM (45 points), le Stade rennais et le Montpellier HSC (44 points). « Il reste huit matchs et il y a encore beaucoup de points à distribuer. On ne peut pas dire que l'équipe qui perd ce week-end sera hors course. […] Cela dépend. Parfois, il est préférable d'être devant (chassé, ndlr), d'autre fois d'être chasseur », a confié Niko Kovac. Cette fin de saison indécise sera en effet marquée par quelques confrontations décisives entre les prétendants au titre, notamment : PSG - LOSC de ce samedi, OL - Lille le 25 avril et AS Monaco - Lyon le 2 mai prochain. « C'est un week-end intéressant, surtout avec des confrontations directes, samedi », a noté le coach de l'ASM.