Barça Mercato : Messi au PSG, l’énorme prédiction de Domenech

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 22:30

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé du côté du Barça. Et depuis plusieurs mois déjà, les médias annoncent régulièrement l’attaquant argentin sur les tablettes du PSG pour cet été. Raymond Domenech a livré son avis sur ce dossier.

Lionel Messi, une cible infranchissable pour le PSG ?

Ancien sélectionneur de l’équipe de France de 2004 à 2010, Raymond Domenech ne croit pas un seul instant en une arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pour l’éphémère coach du FC Nantes (26 décembre 2020 - 31 janvier 2021) pense même qu’il est plus probable que le FC Barcelone lance une offensive d’envergure pour tenter de convaincre Neymar de revenir reformer son duo avec son ami argentin la saison prochaine.

« Je ne pense pas que Messi jouera au PSG, je pense qu'un retour de Neymar est plus probable. Mais c'est une opinion, pas une information. Il coûterait très cher et je crois qu'avec le fair-play financier c'est difficile que Messi joue à Paris » a expliqué Domenech lors d’une interview accordée à la Cadena SER. Pourtant en Espagne, on continue de parler du sextuple Ballon d’Or au Paris SG.

Manchester City out, Paris en roue libre pour Messi ?

En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, Manchester City se serait retiré de la course à la signature de l’ancien coéquipier de Luis Suarez. Le journal sportif explique notamment que les Citizens, qui vont perdre Sergio Agüero en fin de contrat, opteraient plutôt pour le recrutement d’un numéro 9 de métier comme Romelu Lukaku (Inter Milan) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund). Le Barça n’aurait donc plus le PSG que comme véritable concurrent dans le dossier Messi.

Joan Laporta, le nouveau président des Blaugranas, aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour tenter de faire signer un nouveau contrat au meneur de jeu sud-américain.