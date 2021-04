ASSE : Les voyants au vert pour Claude Puel avant Nîmes ?

Publié par Ange A. le 02 avril 2021 à 08:30

L’ ASSE affronte le Nîmes Olympique, un concurrent direct dans la course au maintien, ce dimanche. Avant cette affiche, les bonnes nouvelles affluent pour Claude Puel, le coach de Saint-Étienne.

De bonnes nouvelles pour Claude Puel avant Nîmes

Après son lourd revers (0-4) contre l’AS Monaco, l’AS Saint-Étienne va tenter de relever la tête ce dimanche. L’ ASSE sera opposée au Nîmes Olympique, actuel 18e de Ligue 1. Pour cette affiche, Claude Puel devrait pouvoir compter sur Wahbi Khazri et Romain Hamouma. L’attaquant tunisien n’avait pas honoré les rendez-vous avec sa sélection en raison d’une maladie. Il a néanmoins déjà repris le chemin de l’entraînement pour le déplacement dans le Gard. L’ailier stéphanois a également signé son retour à l’Etrat après sa blessure le 7 février. Outre ces retours, le coach des Verts sera opposé à des Crocos diminués. Objectif Gard révèle que Nîmes sera privé d’au moins quatre éléments contre Saint-Étienne. Pablo Martinez, Sidy Sarr et Clément Depres seront forfaits d’après le journal régional. La même source n’exclut pas d’autres absences en raison de la récente trêve internationale.

Un seul forfait pour Puel contre Nîmes ?

Côté stéphanois, Claude Puel a déjà récupéré tous ses internationaux. Buteur avec le Gabon, Denis Bouanga a profité de la trêve pour retrouver de la confiance. Le Gabonais (20 sélections/6 buts) en a besoin pour aider l’ ASSE à remplir ses objectifs. Contre Nîmes, le coach de Saint-Étienne devra se passer des services de Ryad Boudebouz. Non convoqué avec l’Algérie, le milieu offensif avait été victime d’une entorse à la cheville. Outre le match contre les Crocos, le joueur de 31 ans pourrait manquer ceux contre Bordeaux et Paris lors des deux prochaines journées. La durée de son indisponibilité est estimée à trois semaines.