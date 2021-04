PSG Mercato : Dybala, Paris reçoit une nouvelle fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 15:00

Cible de longue date du PSG, Paulo Dybala pourrait avoir l’opportunité de quitter les rangs de la Juventus Turin pour débarquer dans la capitale française lors du prochain mercato estival. Explications.

Paulo Dybala, la grosse colère de la Juve

Régulièrement annoncé sur le départ à l’approche de chaque période de transferts, Paulo Dybala est au coeur d’un scandale en Italie. Alors que le monde mène une lutte acharnée contre le Covid-19, l’attaquant argentin s’est mis à dos la direction de la Juve. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le compatriote de Lionel Messi et le milieu de terrain brésilien Arthur, accompagnés de plusieurs autres personnes, ont participé à une fête clandestine organisée par leur coéquipier Weston McKennie. Un rassemblement non autorisé qui aurait mis la Vieille Dame dans une grosse colère. Les conséquences pourraient être terribles pour Dybala et le Paris Saint-Germain pourrait bien en profiter.

La Juve prête à vendre Dybala cet été ?

D’après les toutes dernières révélations de Calciomercato, les dirigeants de la Juventus seraient « furieux » et s’apprêteraient à prendre des « mesures lourdes » contre les joueurs concernés. Il faut dire que Dybala, Arthur et McKennie vont devoir entrer en isolement et manquer les prochains matches de l’équipe italienne. Conscient de la gravité de son acte, le protégé d’Andrea Pirlo, entraîneur de l'équipe turinoise, a fait amende honorable sur les réseaux sociaux.

« Je sais que dans une période difficile avec le Covid-19, il aurait mieux valu ne pas faire cette erreur, j'ai eu tort de rester dîner. Ce n'était pas une fête, mais j'ai quand même fait une erreur et je m'en excuse ».

Un message qui n’aurait pourtant eu aucun écho favorable au niveau du board turinois. Calciomercato ajoute que le champion de Serie A en titre ne voudrait plus de son numéro 10 dans son effectif pour la saison prochaine. Son départ serait déjà décidé pour cet été. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone devraient donc prochainement être approchés pour proposer les services de l’enfant de Laguna Larga. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le meneur de jeu argentin pourrait faire ses valises dans les mois à venir.

Reste à savoir si le Paris SG voudra se positionner sur ce coup.