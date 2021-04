ASSE Mercato : Modeste, une erreur de casting ? Puel répond

Publié par ALEXIS le 03 avril 2021 à 13:10

Claude Puel, l'entraîneur de l' ASSE, a répondu aux questions sur la présence d'Anthony Modeste dans son équipe. Ce joueur recruté au mercato hivernal est loin de répondre aux attentes.

ASSE : Claude Puel prend la défense d' Anthony Modeste

À la recherche d’un attaquant décisif, l’ ASSE avait jeté son dévolu sur Mostafa Mohamed de Zamalek au dernier mercato hivernal. Finalement, le buteur égyptien a été transféré à Galatasaray, obligeant Saint-Étienne à se rabattre sur Anthony Modeste au pied levé. L’avant-centre de FC Cologne (club de Bundesliga) ne trouve pas le chemin des buts, ce qui provoque des interrogations sur la raison de son transfert chez les Verts.

Ses détracteurs estiment que l’AS Saint-Étienne a fait une erreur de casting en allant le chercher en Bundesliga. Claude Puel ne voit les choses sous le même angle. Il estime qu’il est tout juste à court de forme physique. « Il est arrivé en dette de travail physique, d’intensité, de vivacité », a-t-il expliqué en conférence de presse. L'entraîneur stéphanois s'est exprimé face aux médias avant le match capital contre le Nîmes Olympique de dimanche (17h05), comptant pour la 31e journée de Ligue 1.

« On y travaille pour qu’il puisse enchaîner des gestes qu’il est capable de réaliser en spécifique. J’espère que d’ici la fin de saison il sera à même de nous apporter ce qu’il peut nous apporter », s'est rassuré Claude Puel.

Coup de pression sur l'attaquant non décisif

Claude Puel fait certes toujours confiance à Anthony Modeste, mais il est obligé de le mettre devant ses responsabilités. « Quand on voit ce qu’il est capable de réaliser dans sa gestuelle… Il a une très bonne mentalité, une très bonne approche… Le but maintenant, c’est de la voir acquérir ce changement de rythme pour lui permettre d’être dans cette situation », a indiqué le coach des Verts.

Anthony Modeste a joué 7 matchs en Ligue 1 et un match de coupe de France sous le maillot stéphanois depuis sa signature officielle le 1er février 2021. Il a été titulaire 3 fois en championnat. Mais en deux mois à Sainté, il n’a inscrit aucun but pas plus qu'il ait réalisé de passe décisive. Lié aux Boucs jusqu’en juin 2023, le Français est prêté à l' ASSE pour 5 mois avec une option d’achat. Selon Transfermarkt, il vaut 2,8 M€ sur le marché en ce moment.