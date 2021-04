OM : Une prolongation de 2 ans dans les tuyaux à Marseille ?

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 07:15

Un défenseur central pourrait prochainement prolonger à l’Olympique de Marseille. Le joueur de l’ OM pourrait rempiler pour deux ans selon certaines indiscrétions.

La prolongation d’un défenseur annoncée à l’ OM

L’Olympique de Marseille pourrait prochainement annoncer une prolongation de contrat assez surprise. Alors que les prolongations de Florian Thauvin et Jordan Amavi (en fin de contrat) sont attendues, c’est un autre élément qui pourrait rempiler sous peu avec l’ OM. Jusqu’ici, rien n’indique que l’ailier et le latéral vont rempiler. Jorge Sampaoli pousse notamment pour une prolongation de Thauvin sur qu’il veut s’appuyer durant son bail chez les Olympiens. D’après La Provence, Alvaro Gonzalez pourrait étendre son bail avec le club phocéen. Le journal régional révèle que le défenseur central espagnol de 31 ans pourrait rempiler pour deux saisons supplémentaires avec Marseille. Encore sous contrat jusqu’en 2023, il sera alors lié au club provençal jusqu’en 2025.

Une belle récompense pour Alvaro

Arrivé dans le cadre d’un prêt la saison dernière, Alvaro Gonzalez s’était définitivement engagé avec l’Olympique de Marseille l’été dernier. L’Espagnol est devenu un des leaders du vestiaire marseillais et n’a eu de cesse de clamer son amour pour le club et la ville. Cette saison, il a disputé 33 matchs de Marseille, tous en tant que titulaire. L’ancien de Villareal compte également un but et trois passes décisives sur l’exercice en cours. Après Mandanda et Payet l’été dernier, c’est donc un autre cadre de l’effectif de Jorge Sampaoli qui pourrait rempiler. Reste plus qu’à attendre un accord puis une confirmation de l’actuel 6e de Ligue 1.