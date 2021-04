ASSE : Maintien, Green, les confidences de Puel après Nîmes

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 22:45

L’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire ce dimanche. L’ ASSE a dominé le Nîmes Olympique (0-2) au stade des Costières. Claude Puel a salué la performance des siens, notamment celle du néophyte Étienne Green. Il a également évoqué les chances de maintien des Verts après ce précieux succès.

L’ ASSE retrouve le sourire à Nîmes

Opposée à un concurrent direct dans la course au maintien, l’AS Saint-Étienne n’a pas douté. Dimanche, l’ ASSE s’est imposée (0-2) sur la pelouse du Nîmes Olympique (18e) lors de la 31e journée de Ligue 1. Wahbi Khazri (23e) et Denis Bouanga (66e) ont été les buteurs stéphanois. Grâce à ce succès, le club ligérien remonte à la 15e place et se rapproche du maintien, son principal objectif cette saison. Après la rencontre, Claude Puel a d’ailleurs évalué les chances de maintien de son équipe. « On est à 36 points. Il en manque encore cinq ou six. Il faudra être capable d'enchaîner et de montrer plus de régularité », a expliqué le coach de Saint-Étienne cité par L’Équipe.

Claude Puel satisfait de la première de Green

Après la victoire à Nîmes, Claude Puel a salué la performance des siens. Il est particulièrement satisfait de celle d’Étienne Green. Troisième dans la hiérarchie des gardiens, le portier de 20 ans a signé sa première apparition avec l’ ASSE. Pour sa première, il a notamment détourné un penalty litigieux des Crocos. De quoi conforter Claude Puel privé de son titulaire Jessy Moulin et de Stefan Bajic. « La performance d’Étienne Green ? Elle ne m’a pas surpris. Je le savais capable de faire un tel match. Il a été énorme aujourd'hui. Il est posé, intelligent. Il n’est plus introverti. Il est libéré, c’est bien. Qu’il savoure », a déclaré le technicien castrais.

Green ému pour sa première réussie avec les Verts

À la suite de son entraîneur, Étienne Green a exprimé sa fierté après sa performance contre Nîmes. « C’est vraiment une fierté de faire mes débuts à l'AS Saint-Étienne. Je suis au club depuis que j'ai 9 ans, ça fait un bout de chemin. Je réaliserai dans le vestiaire ou dans le bus du retour », a confié le jeune portier stéphanois au micro de Canal+. Reste plus qu’à savoir s’il sera de nouveau aligné lors du prochain rendez-vous des Verts. Saint-Étienne reçoit Bordeaux dimanche prochain lors de la 32e journée.