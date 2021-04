FC Nantes : Ça chauffe déjà entre Kombouaré et un cadre

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 06:00

Le FC Nantes s’est incliné à domicile dimanche contre l’OGC Nice (1-2). Après la rencontre, le ton est monté dans le vestiaire entre Antoine Kombouaré, le coach des Canaris, et un cadre de son effectif.

Le FC Nantes chute à La Beaujoire contre l’OGC Nice

Le FC Nantes peine à enchaîner depuis son exploit contre le PSG au Parc des Princes. Dimanche, le FCN a aligné un deuxième match sans victoire contre l’OGC Nice. Les Canaris ont chuté à domicile (1-2) contre les Aiglons. Un doublé de Kasper Dolberg (11e s.p, 29e) a permis au club azuréen d’enchaîner un deuxième succès après son carton contre l’OM (3-0). Suite à sa défaite, Nantes cale à la 19e place avec un point de retard sur le barragiste Nîmes et quatre unités en moins que le FC Lorient (17e). Les mauvaises nouvelles n’arrivant jamais seules, des sources assurent que la tension est montée d’un cran entre l’entraîneur nantais et un de ses poulains dans le vestiaire.

Accrochage entre Kombouaré et Pallois chez les Canaris

Comme le rapportent 20 Minutes et L’Équipe, le ton est monté entre Antoine Kombouaré et Nicolas Pallois. Le capitaine du FCN n’aurait pas apprécié le sermon de son entraîneur lors du discours d’après-match. Remonté, le technicien kanak aurait notamment donné un coup de pied dans un sac. Un geste qui a davantage irrité le défenseur du FC Nantes qui a signifié à son coach « qu’il ne pouvait pas parler ainsi devant le vestiaire et le ton est monté entre les deux hommes ». D’après le site du quotidien sportif, c’est la première fois que le successeur de Raymond Domenech s’emporte de cette façon devant ses poulains. Après cette défaite et cet incident, les Canaris sont attendus au tournant dans un derby contre Rennes lors de la prochaine journée.