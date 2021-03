PSG - Nantes : Paris victime d'une petite remontada au Parc

Publié le 14 mars 2021 à 23:05

Le Paris Saint-Germain a raté l’occasion de prendre la tête du championnat. Dimanche, le PSG s’est incliné à domicile contre le FC Nantes, pourtant avant-dernier du championnat avant le coup d’envoi.

Le PSG se fait surprendre au Parc par le FC Nantes

Tombeur du FC Barcelone en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain partait largement favori contre le FC Nantes ce dimanche. Mais le PSG n’a pas confirmé son statut contre un FCN relégable. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été battus au Parc des Princes par les Canaris (1-2). La soirée avait pourtant bien commencé pour la bande à Marquinhos. Un but de Julian Draxler à la 42e minute permettait en effet aux locaux de mener à la mi-temps (1-0). Revenus avec plus de détermination, les poulains d’Antoine Kombouaré se sont offerts une petite remontada au retour des vestiaires. Moses Simon (59e) a d’abord égalisé pour les visiteurs avant que le prometteur Kolo Muani (71e) n’offre les trois points aux siens.

Un retour gagnant pour Kombouaré au Parc

Contre les Nantais, les Parisiens ont concédé leur septième défaite de la saison en championnat. Le PSG cale à la deuxième place à égalité de points avec l'OL (3e) et accuse trois points de retard sur le LOSC. Vainqueur de Paris, le FC Nantes remonte à la 18e place du championnat. Le club des bords de l'Erdre peut s'appuyer sur pareil exploit pour croire en ses chances de maintien. Entraîneur des Canaris depuis la mi-février, Antoine Kombouaré a signé sa deuxième victoire sur le banc du FCN. Un succès particulier pour le technicien de 57 ans qui signait son retour au Parc. Il a officié sur le banc parisien de 2009 à 2011. Après cette victoire, Nantes sera opposé à un concurrent direct dans la course au maintien lors de la prochaine journée. Les Jaune et vert vont défier le FC Lorient (17e) dimanche le 21 mars.













Par Ange A.