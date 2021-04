OM : Inquiétude d’un ancien malgré la victoire contre Dijon

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 08:30

L’Olympique de Marseille a dominé le Dijon FCO (2-0) dimanche à l’Orange Vélodrome. Toutefois, cette victoire de l’ OM est loin d’avoir convaincu un ancien défenseur marseillais.

Marseille domine Dijon et se relance pour l’Europe

Corrigé par l’OGC Nice lors de sa dernière sortie, l’Olympique de Marseille a relevé la tête ce dimanche contre le Dijon FCO. À domicile, l’ OM s’est imposé (2-0) grâce à des réalisations de ses défenseurs Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez. Suite à ce succès, Marseille peut toujours croire à l’Europe. Les hommes de Jorge Sampaoli reviennent à un seul point du RC Lens (5e). Les Sang et Or ont été accrochés (1-1) à Bollaert samedi par l’Olympique lyonnais (4e). Ancien défenseur du club phocéen (2003-2007), Habib Beye ne semble pas rassuré malgré ce succès. L’ancien international sénégalais déplore le contenu proposé par Marseille. Surtout que le club provençal affrontait le dernier de Ligue 1.

Beye pas convaincu par l’ OM

« Avec ce contenu-là, je pense réellement que la rechute est inévitable. Dès que le niveau va s’élever, si le contenu est celui-ci, il y aura forcément une rechute parce que je trouve qu’il n’y a pas de marge […] Si le niveau s’élève, il va falloir que Marseille élève clairement son niveau de jeu. On l’a vu contre Nice », a déclaré le consultant de Canal+. Habib Beye demande encore de la patience pour que la mayonnaise prenne avec Jorge Sampaoli. Le technicien argentin a d’ailleurs reconnu qu’il faut encore améliorer certains axes après la victoire de Marseille. « Dans quel domaine je souhaite que l'on s'améliore ? Que l’on domine plus et que l'on se crée plus d’occasions. On doit être plus décisif aussi », a confié le coach de l’ OM au micro de la chaîne cryptée.