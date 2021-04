OM Mercato : Milik monte les enchères pour un nouveau bail

Publié par ALEXIS le 07 avril 2021 à 12:30

Arkadiusz Milik est lié à l’ OM jusqu’en juin 2022. Son contrat comporte une option d’achat obligatoire. Toutefois, des clubs sont intéressés par son profil, après seulement deux mois et demi à Marseille. Face aux nombreux courtisans, l’attaquant prêté par le SSC Naples serait prêt à négocier à la hausse sa prochaine signature.

OM : Milik exigerait 4 M€ pour signer à nouveau

L’ OM a recruté Arkadiusz Milik au Napoli pendant le mercato hivernal. Il a signé un contrat de 18 mois assorti d’une option d’achat obligatoire avec le club phocéen. Ces dernières semaines, la rumeur sur l’avant centre de 27 ans l'annonce vers la Juventus pour un montant estimé à 12 M€. Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille et Naples auraient trouvé un accord pour revendre le Polonais à la Vieille Dame, dans la foulée de son transfert définitif aux Olympiens.

Pour quitter la cité phocéenne, le Polonais réclamerait un gros salaire. Cela après avoir consenti une baisse pour signer à l’ OM en janvier dernier. D’après le quotidien sportif, il touche 333 000 euros brut par mois. En effet, Arkadiusz Milik aurait décidé d’exiger un salaire de 4 millions d'euros net par saison, lors de son futur contrat, selon les informations d’Estadio Deportivo. Outre la Juve, l'Atletico Madrid et le FC Séville souhaitent s’attacher les services de l’international polonais dès l'été prochain.

L'attaquant de Marseille déjà décisif

À l’ OM, l’attaquant prêté par Naples n’a pas mis du temps pour s’imposer. En 9 matchs disputés, il a marqué 4 buts, soit 3 en Ligue 1 et un en coupe de France. Lors de la trêve internationale de fin mars, le natif de Tychy a été buteur avec la Pologne contre l'Angleterre (1-2), en éliminatoires de la coupe du monde 2022. Dans un interview avec L’Équipe en février, il avait indiqué qu’il ne ferait pas de vieux os sur la Canebière. Pour lui, son passage au Vélodrome est un tremplin pour se relancer et rejoindre un club plus huppé que Marseille. « Je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde », avait-il déclaré.