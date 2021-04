PSG Ldc : Neymar lâche un message fort avant le Bayern !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 20:00

Neymar a profité des réseaux sociaux pour s’exprimer, à quelques heures du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Ça promet déjà à l’Allianz Arena.

Neymar est prêt à en découdre avec le Bayern Munich

Via son compte Twitter, Neymar a publié un message avant le match aller du quart de finale de la Ligue des Champions, entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Une rencontre compliquée pour l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino et ses hommes. Surtout avec un groupe qui devra se passer de certains cadres comme Marco Verratti, Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi et Juan Bernat. Battus par les Allemands en finale de cette même compétition lors de l’édition 2019-2020, les Champions de France en titre auront à coeur de prendre leur revanche, ce mercredi soir à l’Allianz Arena.

Sous le feu des critiques après son retour raté face au LOSC samedi dernier, Neymar a lâché un message conquérant à quelques heures d’affronter les coéquipiers de Robert Lewandowski. « Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire », a posté le numéro 10 du PSG à l’endroit de ses 53,1 millions d’abonnés, avec une photo de l’un de ses tatouages sur sa cuisse droite.

Le père de Neymar encourage son fils avant le Bayern

Si beaucoup d’observateurs ne donnent pas le Paris SG favori face au champion européen en titre, le père de Neymar en revanche croit énormément aux chances de l’équipe francilienne. Le Brésilien s’est donc associé à la vague des supporters pour apporter son soutien aux poulains de Mauricio Pochettino.

« Nous savons tous à quel point vous aimez ce genre de match. Deux matchs que nous combattrons jusqu’à la dernière minute, pour chaque ballon avec joie et audace. (...) Bonne chance fils ! Bonne chance le PSG ! Que Dieu vous bénisse et vous protège », a publié le père du capitaine de la Seleçao sur Instagram. Rendez-vous est donc pris pour ce mercredi soir !