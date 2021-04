PSG Ldc : Ça sent très mal pour le Bayern Munich avant Paris

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 00:30

Battu 3 buts à 2 à l’Allianz Arena par le PSG, mercredi soir, le Bayern Munich va essayer de renverser la vapeur le 13 avril au Parc des Princes. Mais les mauvaises nouvelles s’accumulent déjà pour l’entraîneur bavarois Hansi Flick à une semaine de cette rencontre.

Deux joueurs du Bayern absents pour le retour contre le PSG

Au cours du quart de finale aller de la Ligue des Champions, deux joueurs du Bayern Munich ont rejoint l’infirmerie. D’abord, à la 33e minute Leon Goretzka, en raison d’un claquage à une cuisse, a cédé sa place à Alphonso Davies. D’après les informations de Bild, le milieu de terrain allemand devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Même si le club bavarois n’a pas encore communiqué sur l’indisponibilité de son joueur de 26 ans, tout porte à croire qu’il ne fera pas partie du groupe de Hansi Flick pour le match retour contre le Paris Saint-Germain.

Les chances de voir Goretzka se remettre d’une telle blessure en six jours étant quasiment infimes en à croire le média local. Victime d'une blessure musculaire, Niklas Süle a quitté le terrain à la 42e minute. Remplacé par Jérôme Boateng, le défenseur central de 25 ans devrait lui aussi manquer le voyage à Paris selon les renseignements relayés ce jeudi par RMC. Cette hécatombe de blessures chez le Bayern Munich pourrait constituer une bonne nouvelle pour le Paris SG en vue de la rencontre de mercredi prochain.

Un Bayern totalement diminué face au PSG ?

Déjà privé de Robert Lewandowski (genou), Serge Gnabry (Covid-19), Corentin Tolisso et Douglas Costa (pied) pour le match aller, Hansi Flick pourrait aussi se passer des services de Niklas Süle et Leon Goretzka dans une semaine. Obligé de battre le PSG, qui pourrait bien compter sur le retour de tous ses blessés, au Parc des Princes, le coach du club allemand croise désormais les doigts et attend le diagnostic final.