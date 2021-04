PSG Mercato : Donnarumma, la réponse déroutante de Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 17:15

Libre le 30 juin prochain, Gianluigi Donnarumma file tout droit vers un départ de l’AC Milan et le PSG est annoncé comme sa probable prochaine destination. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, a été interrogé sur cette grosse rumeur qui fait le tour des médias depuis plusieurs mois.

Leonardo pas intéressé par Gianluigi Donnarumma ?

Depuis son arrivée en septembre 2019, Keylor Navas est époustouflant dans les cages du Paris Saint-Germain. L’international costaricien a mis tout le monde dans sa poche dans la capitale française. Avec lui, le champion de Ligue 1 dispose enfin d’un gardien de classe mondiale qui lui manquait pour franchir le dernier carré en Ligue des Champions. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir ses prestations dans cette compétition pour s’en convaincre.

D’après l’institut spécialisé Opta, l’ancien portier du Real Madrid est le gardien qui a évité le plus de buts dans la phase à élimination directe de la C1 (4,5 buts évités) soit bien plus qu’Édouard Mendy de Chelsea (1,6) et Alisson de Liverpool (1,5). Alors que le dernier rempart de 32 ans flambe ainsi sous les couleurs du Paris SG, une folle rumeur venant d’Italie annonce que Leonardo voudrait le remplacer par Gianluigi Donnarumma cet été. Une éventualité que ne semble toutefois pas encore envisager le patron du recrutement de l’écurie francilienne.

« Donnarumma ? Nous sommes dans la Ligue des champions, pas sur le mercato. Navas, Navas, Navas… Nous avons Keylor, qui est un bon gardien. Ne transformez pas l’émission d’Anna (sa femme et présentatrice de l’émission en question sur la chaîne italienne en Ligue des champions) en une émission de mercato (rires) », a lancé le dirigeant brésilien au micro de Sky Italia après la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (3-).

Quel avenir pour Donnarumma après l’AC Milan ?

S’il n’est pas exclut que le PSG soit intéressé par les services du portier international italien pour en faire le second de Keylor Navas, certaines grosses écuries du continent voudraient lui confier le rôle de numéro 1 dans leurs effectifs respectifs. En effet, d’après les récentes informations du média TeamTalk, Chelsea aurait déjà transmis à l’entourage du gardien de l’AC Milan une importante offre comprenant un salaire de 226.000 euros par semaine, soit le double de ce que lui proposent les Rossoneri pour lui faire parapher un nouveau bail.

Les Blues, qui ont déjà Édouard Mendy, seraient déterminés à tout mettre en oeuvre pour ne pas rater cette grosse opportunité du marché.