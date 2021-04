ASSE : Moukoudi rappelle l’objectif principal contre Bordeaux

Publié par ALEXIS le 10 avril 2021 à 02:00

Après les trois points pris contre le Nîmes Olympique, dimanche dernier, l’ ASSE va tenter d’enchaîner contre Bordeaux, samedi (15h) à Geoffroy-Guichard. Passé en conférence de presse, avec Claude Puel, pour évoquer ce match de la 32e journée de Ligue 1, Harold Moukoudi a rappelé l’objectif des Verts en cette fin de saison.

ASSE : Moukoudi insiste sur l'objectif maintien

Classée 15e de Ligue 1, l’ ASSE lutte pour se maintenir dans l’élite, à 7 journées de la fin du championnat. Après son succès sur le Nîmes Olympique (2-0) dans le Gard, les Stéphanois affrontent Bordeaux, un autre concurrent direct. Avant leur confrontation, les Stéphanois et les Bordelais ont le même nombre de points (36), mais les Girondins sont 14es grâce à leur différence de buts. En cas de victoire, l’AS Saint-Étienne passerait donc devant son adversaire et ferait ainsi un grand pas vers le maintien définitif en L1.

Dans cette optique, Harold Moukoudi a invité ses coéquipiers à ne pas perdre de vue leur objectif immédiat, qui n’est d’ailleurs pas encore assuré. « On a tous conscience de l'importance de ce match et que rien n'est encore acquis. On ne perd pas de vue notre objectif. On ne l'a pas encore atteint », a-t-il rappelé, tout en précisant : « c’est sûr qu'un succès face aux Girondins constituerait une belle opération ». À noter que Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de Sainté (décembre 2017 à mai 2019), retrouvera des visages familiers lors de son retour à Saint-Étienne.

Le défenseur des Verts se méfie des Girondins

Lors du match aller entre les deux équipes, l’ ASSE avait infligé une défaite à Bordeaux (2-1) au Matmut Atlantique. C’était le 16 décembre 2020, lors de la 15e journée de la L1. Le défenseur central des Verts se méfie certes du club au scapulaire, mais espère une nouvelle victoire stéphanoise, à domicile. « L’équipe bordelaise a énormément de qualités. Elle est constituée de joueurs de haut niveau. Elle est actuellement dans le dur, mais elle aura à cœur de se relever. Je n'oublie pas que, lors du match aller, la situation était quasiment inverse et on était allés chercher la victoire là-bas », a souligné Harold Moukoudi.