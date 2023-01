ASSE Mercato : Laurent Batlles regrette le départ d'un défenseur

Publié par Dylan le 08 janvier 2023 à 14:17

L'ASSE a encaissé de nombreux départs l'été dernier en raison de sa relégation en Ligue 2. Parmi eux, celui d'un défenseur qui s'éclate désormais en Grèce.

L'AS Saint-Étienne a déjà préparé sa version hivernale en 2023. Trois nouvelles recrues sont venues garnir ses rangs : l'attaquant Gaëtan Charbonnier, le latéral droit polyvalent Dennis Appiah et l'ancien portier du Stade Brestois Gautier Larsonneur. Tous ont une certaine expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ce qui en font des renforts intéressants pour le club forézien.

Il faut dire aussi que la situation ne peut pas être pire sur le plan sportif pour les Verts. Derniers de l'antichambre de l'élite avec la pire défense (31 buts encaissés en 17 matchs), ils sont sans doute obligés de se renforcer s'ils veulent aller chercher le maintien. Pour rappel, l'ASSE compte 6 points de retard sur le Dijon FCO, 16ème et premier non-relégable. Si Laurent Batlles, l'entraîneur du groupe professionnel ne veut pas se laisser abattre, il pourrait regretter certains départs actés l'été dernier.

ASSE Mercato : Harold Moukoudi revit à l'AEK Athènes

Parmi ces départs, on peut noter celui de Harold Moukoudi en août. Le solide défenseur central de 25 ans a choisi une nouvelle aventure du côté de l'AEK Athènes en première division grecque, et semble avoir fait le bon choix. Il revit sous les ordres de son nouvel entraîneur Matías Almeyda, qui lui accorde beaucoup de confiance. L'ancien du Havre AC a déjà disputé 11 rencontres et a également été décisif avec un but et une passe décisive.

Un bilan très satisfaisant pour celui qui perdait peu à peu son niveau de jeu à l'AS Saint-Étienne. Après une saison 2020-2021 solide chez les Verts (26 matchs de Ligue 1), le taulier a perdu de sa superbe en enchaînant les contre-performances : « Je n’ai pas été à mon meilleur niveau la saison dernière. Je sais ce dont je suis capable. La spirale du club aussi était mauvaise. D’ailleurs, elle se poursuit. Je savais qu’il fallait que je change d’air » a-t-il déclaré à 90Football en décembre dernier, quelques mois après son arrivée à Athènes. La relégation en Ligue 2 aura finalement été son déclic, au grand dam de l'AS Saint-Etienne.