OM Mercato : Une confirmation tombe pour une piste à Metz

Publié par Ange A. le 10 avril 2021 à 10:00

Après le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé sans véritable arrière droit de métier. L’ OM avait coché le nom de Fabien Centonze pour compenser ce départ. Le latéral du FC Metz est revenu sur l’intérêt du club phocéen.

Fabien Centonze confirme pour l’ OM

En quête d’un arrière droit, l’Olympique de Marseille a signé Pol Lirola en provenance de la Fiorentina en hiver. Le latéral de 23 ans est prêté avec option d’achat par La Viola. Avant de recruter l’Espagnol en prêt, la direction de l’ OM a multiplié les pistes. Un temps annoncé à Marseille, le Danois Joakim Maehle a fini par rejoindre l’Atalanta Bergame lors du mercato d’hiver. Déboutés sur cette piste, les dirigeants marseillais se sont intéressés à Fabien Centonze. Au micro de Canal+, le latéral a confirmé l’intérêt du club phocéen. « Marseille s’est intéressé à moi, ils sont entrés en contact avec mon agent », a confié le défenseur de 25 ans.

Les confidences de Centonze au sujet de Marseille

Mais comme l’indique Fabien Centonze, l’ OM n’est pas allé plus loin dans son approche. « Mais j’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret, je ne voulais pas que ça me travaille. Je ne veux pas rentrer dans tout cela s’il n’y a pas de concret. Et il n’y a pas eu d’offre concrète », a confié le défenseur messin. Resté au FC Metz, l’arrière droit est fier d’avoir tapé dans l’œil d’un club comme Marseille. « Bien sûr, c’est flatteur. C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs en France. J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi », a-t-il indiqué. Arrivé à Metz en 2019, le natif de Voiron est encore sous contrat avec les Grenats jusqu’en 2024.