Girondins de Bordeaux : L' ASSE met les Bordelais en crise

Publié par Melvin le 12 avril 2021 à 12:17

Largement défaits à Geoffroy Guichard par l’ASSE (4-1), les Girondins de Bordeaux n’avancent plus au classement de Ligue 1. Avec 9 défaites sur leurs 11 derniers matches, les Marines et blanc ne comptent plus que 6 points d’avance sur le barragiste Nîmois à 6 journées de la fin du championnat. Une situation inquiétante qui laisse planer le scénario-catastrophe d’une relégation en Ligue 2.

Les Girondins de Bordeaux en difficulté, Gasset sur le départ ?

Alain Roche a tiré la sonnette d’alarme à l’issue de la rencontre ASSE - Girondins de Bordeaux. "Les joueurs sont extrêmement abattus. On en appelle maintenant à la fierté, à l’état d’esprit, au courage. Il faut se dire que le club est en danger", à confié le directeur sportif au micro de Canal+. Même son de cloche, du côté de l’entraineur des bordelais, Jean-Louis Gasset. « L'heure est dure. Nous n'avons jamais connu une telle période. Il faut trouver un ressort », s’alarme l’ancien entraineur de l’ASSE.

« Il faut être solidaire et se dire que c'est possible », ajoute-t-il. Arrivé en tant qu’homme idoine pour relancer le club, le technicien âgé de 67 ans apparait de plus en plus désemparé par la situation.

L’attitude de certains joueurs pose question

Hormis les récents résultats, c’est l’attitude défaillante des joueurs Bordelais qui pose problème. Premier joueur dans le viseur, Hatem Ben Arfa. Déjà en conflit avec son entraineur, l’ex-joueur de l' OGC Nice agace de plus en plus ses coéquipiers. Ces derniers lui reprochent son jeu individualiste. Des tensions qui semblent rejaillir sur la prestation des Girondins ces dernières semaines. Les Girondins de Bordeaux devront se ressaisir pour éviter le désastre que serait une relégation en Ligue 2 en fin de saison. Cette dernière pourrait aggraver encore plus une situation financière déjà très inquiétante pour le club de la Garonne.