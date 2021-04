ASSE : Inquiétudes pour un crack de Claude Puel avant PSG

Publié par ALEXIS le 12 avril 2021 à 18:32

Blessé lors de la victoire de l’ ASSE contre Bordeaux, Yvan Neyou pourrait manquer le match de son équipe face au PSG dimanche (13 h) pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

ASSE : Yvan Neyou incertain contre le PSG

Yvan Neyou (24 ans) a quitté le terrain sur civière lors de la confrontation ASSE - Girondins au stade Geoffroy-Guichard. Il s'est blessé à la cheville gauche sur l'action de but de Zaydou Youssouf (4-1, 81e). Claude Puel croise les doigts pour le milieu de terrain qui fait partie des joueurs clés de son effectif. Cette mauvaise nouvelle à l'approche du choc contre le Paris Saint-Germain.

« Yvan Neyou va passer des examens. J’espère que ce n'est pas trop grave et que tout ira bien pour lui. », a déclaré l’entraineur de l’AS Saint-Étienne avant d’expliquer la blessure du Camerounais : « Sur l’action il est relâché, il prend un tacle qui a heurté sa cheville, il a eu peur et très mal ». Notons que le joueur recruté au Sporting Braga avait été remplacé par Aïmen Mouffek (83e).

Du beau monde à l'infirmerie des Verts

L’ ASSE a infligé cette lourde défaite aux Girondins de Bordeaux sans Miguel Trauco, souffrant des adducteurs. « Il sent que s'il accélère, ça peut casser. On n’a pas pris de risques », a justifié Claude Puel. Anthony Modeste était aussi disponible contre l’équipe de Jean-Louis Gasset, dimanche dernier. « Il avait un problème à sa paroi abdominale », selon le coach des Stéphanois. Sans oublier les absences du gardien de but titulaire Jessy Moulin et sa doublure Stefan Bajic.

Le premier avait été testé positif à la covid-19 avant la trêve internationale avant d'être touché aux Ichios lors de la reprise. Quant au second, il souffre d’une blessure à la cheville depuis la trêve. Ryad Boudebouz (cheville aussi), Rivera (béquille) et Yvann Maçon (opéré du genou) sont également à l’infirmerie des Verts, avant le déplacement à Paris.