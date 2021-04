Bordeaux Mercato : Longuépée annonce sa décision pour Gasset

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 19:35

De retour dans le Chaudron, Jean-Louis Gasset a été humilié avec les Girondins de Bordeaux face à l’ASSE (4-1), dimanche, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre, Frédéric Longuépée, le président du club bordelais, a fait une annonce sur l’avenir de son entraîneur.

Jean-Louis Gasset pas menacé

Après sa brillante victoire à Geoffroy-Guichard contre le FC Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Étienne s’offre un bol d’air en s’éloignant définitivement de la zone rouge. Désormais 13e de Ligue 1 avec 39 points, les Verts peuvent entrevoir la fin de saison avec beaucoup plus de sérénité. Du côté de la Gironde, les choses sont tout autres. Quinzième avec six points d’avance sur le Nîmes Olympique, barragiste, l’équipe de Jean-Louis Gasset se rapproche tout doucement de la zone de danger. Qu’à cela ne tienne. Frédéric Longuépée ne compte pas pour autant se séparer de Gasset. Ce lundi, dans les colonnes de Sud-Ouest, le président bordelais a ouvertement mis un terme aux rumeurs et réaffirmé sa confiance en son entraîneur de 67 ans.

« Je ne suis pas dans la recherche d’électrochoc de cette nature. On échange. Nous avons évoqué des solutions à bâtons rompus cette semaine. On va rentrer, se poser et discuter (…) La première chose est que les joueurs réussissent à se mobiliser. La situation appelle à l’unité ! », a déclaré l’ancien dirigeant du PSG.

Jean-Louis Gasset s’inquiète

Battu à Saint-Étienne, le FC Girondons de Bordeaux a encaissé sa neuvième défaite sur les onze dernières journées du championnat français. La formation bordelaise coule au classement et son entraîneur s'inquiète. « Il faut être solidaire et se dire que c'est possible. Nous essayons, nous travaillons, nous tentons, mais il y a souvent un petit détail qui vient nous enlever le mental. L'heure est dure. Nous n'avons jamais connu une telle période. Il faut trouver un ressort », a lancé l’ex-coach de l’ASSE à la fin de la rencontre.