ASSE : Ce que Claude Puel envisage pour le prochain mercato

Publié par ALEXIS le 12 avril 2021 à 21:51

Manager général de l’ ASSE, Claude Puel avait initié une opération dégraissage de son effectif l’été dernier. Il voulait alors réduire la masse salariale du club ligérien. À quelques mois du prochain mercato, l'entraîneur des Verts renouvellera-t-il l'opération ?

ASSE : Puel va poursuivre la réduction de la masse salariale ?

Claude Puel a réussi à pousser plusieurs joueurs de l’ ASSE dehors l’été dernier. Yann M’Vila (Olympiakos), Loïs Diony (Angers SCO), Sergi Palencia (CD Leganés), Assane Diousse (Ankaragucu) et Alexandros Katranis (Hatayspor) ont quitté le club avant la fin de l'année. Stéphane Ruffier et Jean-Philippe Krasso ont suivi en janvier 2021.

Le contrat du gardien de but a été résilié à six mois de sa fin et le deuxième a été prêté au Mans FC. L’AS Saint-Étienne a aussi réalisé des transferts, notamment ceux de Wesley Fofana et Franck Honorat. Le défenseur central a signé à Leicester City pour 35 M€ hors bonus et l’ailier a rejoint le Stade Brestois pour 5 M€.

Après l'été 2020 mouvementé, Claude Puel ne semble pas avoir changé de cap malgré les fâcheux inconvénients de ses décisions passées. Selon les informations de But!, il compte poursuivre sa politique de promotion des jeunes joueurs de son effectif. Cette source confirme bien que Sainté « cherche à prolonger plusieurs de ses jeunes : Arnaud Nordin, Yvan Neyou, Aïmen Moueffek, Gourna-Douath, Saïdou Sow, Étienne Green et Stefan Bajic ». Suite logique « du projet que souhaite mettre en place Claude Puel ».

Le sort des joueurs en fin de contrat scellé ?

Par conséquent, des joueurs en fin de contrat cet été devraient plier bagage. Ce sont : Kévin Monnet-Paquet (32 ans), Mathieu Debuchy (35 ans) et Romain Hamouma (34 ans). Notons qu’ils n’ont pas reçu de proposition de prolongation à un peu plus de deux mois de la fin de la saison. Auteur de 5 buts lors des 5e derniers matchs de l’ ASSE, dont un triplé contre Bordeaux dimanche, Wahbi Khazri (30 ans) était parmi les joueurs poussés dehors l’été dernier tout comme Ryad Boudebouz (31 ans) ou encore Miguel Trauco (28 ans).

La direction stéphanoise voulait économiser les gros salaires et récupérer des indemnités de transferts. Ces joueurs avaient tous manqué de preneurs, obligeant le club ligérien à poursuivre avec eux au moins jusqu'en juin. Panagiotis Retsos, Anthony Modeste et Pape Abou Cissé vont retourner dans leur club respectif. Timothée Kolodziejczak (29 ans) ne devrait pas rester lui non plus.