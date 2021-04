Stade Rennais Mercato : Un jeune loup sort ses 4 crocs

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 15:31

Formé au Stade Rennais FC, un joueur du groupe de Bruno Génésio sort ses crocs. Ce camarade d' Eduardo Camavinga et Adrien Truffert évoque son avenir.

Stade Rennais : Pépé Bonet affiche ses ambitions

Formés dans le centre de formation du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans), Adrien Truffert (19 ans) ou encore Brandon Soppy (19 ans) évoluent aujourd'hui au sein de l’équipe professionnelle du club breton. Comme eux, Pépé Bonet a lui aussi 18 ans et il a bénéficié de la même formation au SRFC. Malgré son statut d'élément méconnu du grand public Rennais, le joueur de l' entraîneur Bruno Genesio affiche de grandes ambitions.

Il n'a pour l'heure joué aucun match en Ligue 1 avec l'équipe de Bruno Genesio, mais il a figuré sur la feuille de match plusieurs fois en tant que 3e gardien de but du temps de Julien Stéphan, l'ancien coach du club Rouge et Noir. La saison dernière, il avait même disputé un match de Ligue Europa contre le CFR Cluj (0-1) au Roazhon Park. Bien que barré par Alfred Gomis (27 ans) et Romain Salin (36 ans), le jeune portier du SRFC n'envisage pas de quitter son club formateur. « Mon ambition est de continuer ici, jouer ici. J’ai envie de rejouer au Roazhon Park », a confié Pépé Bonet .

Pépé Bonet veut suivre les traces de Camavinga

Contrairement à Georginio Rutter (avant-centre de 19 ans), transféré à Hoffenheim (Bundesliga) pendant le dernier mercato hivernal, Pépé Bonet souhaite poursuivre sa progression en Bretagne où il espère s'imposer. Son objectif est en effet « d’être titulaire » dans le championnat de l’élite avec le Stade Rennais. Comme les joueurs Eduardo Camavinga et Adrien Truffert de sa promotion, il veut gagner sa place dans le groupe de Bruno Génesio.

Le premier compte 77 matchs chez les pros, dont 62 en Ligue 1, 4 en Ligue des champions et 4 en Ligue Europa. Quant au second, il totalise 30 matches en pro, dont 25 en L1.